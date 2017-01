Ảnh: Đặc nhiệm Iraq thừa thắng xốc tới ở thành phố Mosul

Một thành viên của Lực lượng đặc nhiệm Iraq dùng súng chống tăng trong cuộc giao tranh với phiến quân IS ở quận Yarimja, phía nam thành phố Mosul, hôm 18/1. Xe quân sự của lực lượng đặc nhiệm Iraq (ISOF) tham gia chiến dịch giải phóng Mosul ở quận al-Zirai. Các binh sĩ Mỹ tập trung tại trường Đại học Mosul trong cuộc giao tranh với tổ chức khủng bố IS hôm 18/1. Lực lượng ISOF tham gia chiến dịch quét sạch các phần tử khủng bố IS ở quận al-Zirai. Dân thường Iraq sơ tán để tránh các cuộc giao tranh ác liệt diễn ra tại quận al-Zirai. Hai cô gái mời lực lượng an ninh Iraq ăn kẹo ở quận al-Zirai ngày 18/1. Dân thường Iraq mang theo đồ đạc sơ tán đến nơi an toàn. Xe quân sự của lực lượng chống khủng bố Iraq (CTS) đỗ gần khu vực xảy ra một vụ đánh bom xe ở khu Andalus ngày 17/1. Một thành viên lực lượng CTS ngắm bắn phiến quân IS trong cuộc giao tranh tại Andalus hôm 17/1. Thành viên CTS trên chiến trường Mosul hôm 17/1. Binh sĩ thuộc lực lượng phản ứng nhanh Iraq ngắm bắn phiến quân IS trong cuộc giao tranh tại quận Yarimja, phía nam thành phố Mosul, hôm 16/1. Lực lượng ISOF kiểm tra số vũ khí bị các chiến binh IS bỏ lại ở quận Andalus hôm 16/1. Có thể nói, chiến dịch giải phóng Mosul vẫn diễn ra ác liệt và chưa có hồi kết. (Nguồn ảnh: Reuters)

