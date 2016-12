Ảnh: Chiến dịch giải phóng Mosul vào giai đoạn hai

Các lực lượng Iraq bắt đầu bước vào giai đoạn hai của chiến dịch giải phóng Mosul khỏi tay phiến quân IS. Ảnh: Các thành viên của lực lượng tình nguyện Iraq Hashid Shaabi nã pháo về phía căn cứ của IS ở phía tây thành phố Mosul ngày 28/12. Các lực lượng an ninh Iraq trong cuộc giao tranh với nhóm IS ở phía bắc Mosul. Được biết, lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát 1/4 diện tích lãnh thổ Mosul, nơi được coi là thành trì lớn cuối cùng của nhóm khủng bố IS ở Iraq. Hơn 5.000 binh sĩ và cảnh sát liên bang Iraq, được tái triển khai tới các khu vực ngoại ô phía nam thành phố Mosul trước đó, đã tiến vào 6 quận ở đông nam Mosul. Quân đội Iraq nã pháo về phía các tay súng IS ở phía bắc Mosul. Được biết, các cố vấn quân sự Mỹ đang theo dõi sát sao chiến dịch này. Binh sĩ Iraq kiểm tra vũ khí, đạn dược trong cuộc giao tranh với IS ở phía bắc Mosul hôm 29/12. Hai mặt trận mới đã được mở trong thành phố Mosul. Trung tướng Ali Freiji cho biết: “Chiến dịch sẽ diễn ra trong hôm nay, ngày mai và cho tới khi cũng tôi giải phóng hoàn toàn Đông Mosul”. Lực lượng Iraq ở phía bắc Mosul ngày 29/12. Binh sĩ Iraq nã pháo về phía căn cứ của IS hôm 29/12. Trực thăng của Không quân Iraq nã tên lửa trong cuộc giao tranh với IS ở Mosul. Một thành viên của quân đội Iraq trên xe quân sự trong cuộc giao tranh với IS hôm 29/12. Khói bốc lên từ khu vực xảy ra giao tranh giữa lực lượng Iraq và nhóm IS ở phía bắc Mosul. Binh sĩ quân đội Iraq chuẩn bị vũ khí, đạn dược trong cuộc chiến ngày 29/12. Một binh sĩ Iraq cầu nguyện trên chiến trường Mosul. Những người dân Iraq sơ tán khỏi Mosul hôm 29/12. (Nguồn ảnh: Reuters)

