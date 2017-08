Ảnh cập nhật chiến dịch giải phóng thành phố Tal Afar

Hãng Fars (Iran) đưa tin, quân đội Iraq và lực lượng tình nguyện Hashd al-Shaabi đã tiến vào những quận đầu tiên của thành phố Tal Afar, phía tây Mosul. Ảnh: FNA. “Lực lượng chính phủ Iraq đã tấn công phiến quân IS ở phía tây của thành phố chiến lược Tal Afar và tiến vào khu vực đầu tiên al-Kafah al-Shamali hôm 23/8”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Trong khi đó, binh sĩ Iraq và lực lượng Hashd al-Shaabi đã đánh bật các phần tử khủng bố IS ra khỏi khu al-Askari ở phía đông thành phố. Ảnh: FNA. Được biết, các lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát khu al-Nour và ngôi làng al-Khan. Ảnh: FNA. “Quân đội Iraq cũng tiến đánh khủng bố IS ở khu al-Khazra, phía nam thành phố Tal Afar”, nguồn tin nói thêm. Ảnh: FNA. Trước đó, ngày 22/8, quân đội Iraq và lực lượng tình nguyện Hashd al-Shaabi tấn công nhóm IS từ hai phía và giành quyền kiểm soát tuyến đường chiến lược nối thành phố Mosul và Tal Afar. Ảnh: FNA. “Lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát tuyến đường Mosul-Tal Afar sau khi bao vây khu al-Mahlabiyeh và tấn công IS ở phía đông và tây nam Tal Afar”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Khói bốc lên trong cuộc giao tranh giữa lực lượng Iraq và phiến quân IS. Ảnh: FNA. “Sau nhiều giờ giao tranh ác liệt với phiến quân IS, binh sĩ Iraq và lực lượng Hashd al-Shaabi đã đánh bật các phần tử khủng bố ra khỏi ngôi làng Toumi và Majarin, phía đông thành phố Tal Afar”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Cùng lúc, các lực lượng Iraq cũng quét sạch nhóm IS ra khỏi các ngôi làng Rahal, Jabarh, Hossein Idris, al-Mala và al-Majid phía tây nam thành phố Tal Afar. Ảnh: FNA. Lực lượng Iraq giơ tay biểu tượng chiến thắng trong chiến dịch giải phóng Tal Afar. Ảnh: FNA.

