Ảnh: Biểu tình dữ dội chống luật Hồi giáo Sharia ở Mỹ

Đụng độ dữ dội đã xảy ra giữa đám đông biểu tình chống luật Hồi giáo Sharia và những người phản đối cuộc biểu tình này tại nhiều thành phố khắp nước Mỹ. Người biểu tình ở thành phố New York mang theo ảnh của các nạn nhân vụ tấn công trên tàu ở Portland nhằm phản đối “Cuộc tuần hành chống Sharia”. Đám đông tuần hành chống luật Hồi giáo Sharia ở Seattle. Nhiều người mang theo cờ và biểu ngữ tham gia vào cuộc biểu tình chống Sharia ở Seattle. Người biểu tình chống luật Hồi giáo Sharia đụng độ với những người phản đối cuộc biểu tình này ở thành phố New York. Người dân hát quốc ca Mỹ trong cuộc tuần hành chống luật Hồi giáo Sharia ở Seattle. Hình ảnh trong cuộc đụng độ ở St.Paul. Anthony Parish (giữa) cùng hai người khác cầu nguyện trước cuộc tuần hành chống Sharia ở Seattle. Đông đảo người dân mang theo biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu phản đối cuộc tuần hành chống Sharia ở Seattle. Gavin McInnes phát biểu trong sự kiện “Tuần hành chống Sharia” ở thành phố New York. Một phụ nữ tham gia cuộc tuần hành ở Seattle. Đám đông người biểu tình phản đối cuộc tuần hành chống Sharia ở Seattle. Một người đàn ông tham gia sự kiện “Tuần hành chống Sharia” ở thành phố New York. Còn đây là những người biểu tình phản đối cuộc tuần hành chống Sharia ở thành phố New York. Người biểu tình chống Sharia “đấu khẩu” với những người phản đối cuộc biểu tình ở St. Paul. Những người phản đối cuộc biểu tình chống Sharia tuần hành trên đường phố Seattle. (Nguồn ảnh: Reuters)

