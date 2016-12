An ninh châu Âu căng mình chống khủng bố trước thềm năm mới

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, thế giới sẽ chính thức bước sang năm mới 2017. Trong lúc này, lực lượng an ninh ở các nước châu Âu đang căng mình làm việc nhằm đảm bảo an ninh cho người dân vui đón năm mới cũng như ngăn chặn mọi nguy cơ tấn công khủng bố. Ảnh: Các lính Pháp có vũ trang tuần tra ở bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp ngày 30/12. Ảnh Reuters Hai cảnh sát Đức mang theo súng máy đứng gác tại Cổng Brandenburg ở Berlin hôm 30/12. Việc triển khai các cảnh sát tới những địa điểm sẽ tập trung đông người trong đêm đón giao thừa năm 2017 là một phần trong kế hoạch thắt chặt an ninh của nước này. Ảnh Reuters Các du khách phải qua vòng kiểm tra an ninh để vào địa điểm tổ chức các hoạt động đón chào năm 2017 ở Cổng Brandenburg hôm 30/12. Ảnh Reuters Các nhân viên an ninh đang kiểm tra mọi người tại Cổng Bradenburg ngày 30/12. Ảnh Reuters Mọi người chụp ảnh trong lúc đứng tạo dáng trên hàng rào bê tông ở Cổng Brandenburg. Ảnh Reuters Các công nhân đang lắp đặt các thiết bị để phục vụ cho buổi lễ đón chào năm mới ở Thủ đô Brussels, Bỉ hôm 30/12. Ảnh Reuters Các công nhân đang đặt một cột trụ bê tông được dùng làm hàng rào chắn chống tấn công khủng bố ở thành phố Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh Reuters Các cảnh sát hiện diện ở Madrid, Tây Ban Nha trong nỗ lực đảm bảo an ninh cho người dân nhân dịp năm mới. Ảnh Reuters Lính Bỉ tuần tra trên đường phố ở Brussels hôm 30/12. Ảnh Reuters Theo nhà chức trách Pháp, nước này huy động 96.000 cảnh sát và lính quân đội tham gia bảo đảm trật tự an ninh cho các hoạt động đón năm 2017. Ảnh: Hai binh sỹ Pháp có vũ trang làm nhiệm vụ bên ngoài Bảo tàng Louvre ở Paris. Ảnh express Đức đã triển khai khoảng 1.700 sĩ quan cảnh sát trong và quanh địa điểm Pariser Platz gần cổng Brandenburg. Ảnh The Guardian

