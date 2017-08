khoảng 2000 phiến quân IS vẫn tử thủ ở thành phố Raqqa, bất chấp việc SDF đã chiếm được trung tâm thành phố.

Ngày 23/8, Al Masdar News cho hay Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn đã giành quyền kiểm soát các quận trung tâm, nhưng 2.000 phiến quân IS vẫn tử thủ ở thành phố Raqqa.

Sau 10 tuần chiến đấu giải phóng Raqqa khỏi sự chiếm đóng của phiến quân IS, lực lượng SDF do người Kurd cầm đầu đã nắm quyền kiểm soát khu vực Thành cổ. Thành phố Raqqa được coi là “thủ phủ” của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Lực lượng SDF đã giành lại quyền kiểm soát trung tâm thành phố Raqqa. Ảnh: AMN.



Cuối ngày 22/8, các báo cáo cho hay SDF kiểm soát trung tâm Raqqa và đánh đuổi các cphiến quân IS ra khỏi vùng ngoại ô al-Rasheed và Mansour. SDF đã chiếm toàn bộ khu vực Thành cổ và trên thực tế giành quyền kiểm soát thành phố Raqqa.

Thành cổ là khu vực mà phiến quân IS kháng cự ác liệt nhất trong thành phố Raqqa. Phiến quân IS đã liên tục phản công và dùng bom xe chống lại lực lượng người Kurd trong hai tháng rưỡi qua.

>>>Mời quý vị độc giả xem video Nga dội bom nổ tung đoàn xe IS đang tháo chạy ở miền trung Syria:

Với chiến thắng của SDF, phiến quân IS ở Raqqa phải chạy về các quận phía bắc và phía tây của thành phố.

Cũng trong ngày, Ông Brett McGurk, đặc phái viên Mỹ tại liên minh chống IS, cho biết, vẫn còn khoảng 2.000 phiến quân IS vẫn tử thủ ở phần còn lại của thành phố Raqqa. Ông Brett nói: "Theo thông tin mà chúng tôi có, trong số 2.000 chiến binh IS tử thủ ở Raqqa, phần lớn là các tay súng người nước ngoài".

Ngoài ra, ông Brett cũng cho hay, chiến dịch giải phóng Raqqa đòi hỏi nhiều lực lượng khác tham gia, chứ không riêng nỗ lực quân sự. Ông cho biết thêm rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Raqqa nên cần có sự phối hợp của các tổ chức khác nhau.