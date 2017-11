Ảnh lịch sử đáng chú ý về cuộc sống của người xưa

Một người đàn ông biểu diễn xiếc thú khi để một chú gấu lớn ngồi lên một người như không có chuyện gì. Bức ảnh lịch sử này được chụp tại Romania năm 1946. Bức ảnh lịch sử chụp diện mạo cô bé Alice Liddell - nguyên mẫu tạo hình cho nhân vật Alice để nhà văn Lewis Caroll viết cuốn tiểu thuyết "Alice’s Adventures in Wonderland" (tạm dịch “Những cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên”). Nhà khoa học thiên tài Einstein (bên phải) có khoảng thời gian nghỉ ngơi tại một bãi biển năm 1939. Hoa hậu New Zealand gây chú khi ngất xỉu trong thời gian diễn ra cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 1954. Hàng trăm công nhân di rời một khu căn hộ nặng khoảng 7.600 tấn đến một vị trí mới ở thành phố Alba Iulia, Romania năm 1987. Phi công George Aird nhảy khỏi máy bay trong chuyến bay thử nghiệm khi phương tiện này gặp sự cố, không thể hạ cánh an toàn. Màn biểu diễn xếp hình ấn tượng của các thợ điện quân sự năm 1918. Bức ảnh thuở nhỏ nhà văn Ernest Hemingway khi là một cậu bé thích đi câu cá năm 1904. Người đàn ông thử nghiệm độ an toàn của một chiếc mũ bảo hiểm năm 1912. Bé gái người Inuit cõng trên lưng một chú chó nhỏ năm 1949.

