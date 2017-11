Ảnh hiếm có về thành phố New York năm 1960-1961 (2)

Trên phố Bowling Green, New York năm 1960-1961. Ảnh: Vintag.es. Cầu Brooklyn nhìn từ xa. Ảnh: Vintag.es. Cầu Brooklyn nhìn từ xa. Ảnh: Vintag.es. Sông Đông của thành phố New York. Ảnh: Vintag.es. Tòa nhà Empire State nhìn từ một con phố. Ảnh: Vintag.es. Toàn cảnh tòa nhà Empire State, một biểu tượng của New York. Ảnh: Vintag.es. Công trường xây dựng ở bến phà phía Nam. Ảnh: Vintag.es. Cầu George Washington. Ảnh: Vintag.es. Cầu George Washington. Ảnh: Vintag.es. Nhà thờ Riverside và đài tưởng niệm Tổng thống Grant. Ảnh: Vintag.es. Bình minh trên sông Hudson. Ảnh: Vintag.es. Bên dưới cầu số 225, phía xa là cầu Henry Hudson. Ảnh: Vintag.es. Toàn cảnh khu Manhattan và sông Hudson. Ảnh: Vintag.es. Ánh đèn đêm ở Manhattan. Ảnh: Vintag.es. Thư viện công cộng New York ở khu Manhattan. Ảnh: Vintag.es. Thư viện công cộng New York ở khu Manhattan. Ảnh: Vintag.es. Nhà ga Penn và sông Hudson. Ảnh: Vintag.es. Khách sạn Plaza, đại lộ số 5 và Công viên Trung tâm. Ảnh: Vintag.es. Tổ hợp sân vận động Polo Grounds ở khu Upper Manhattan. Ảnh: Vintag.es. Cầu Queensborough. Ảnh: Vintag.es. Đường bờ sông Manhattan. Ảnh: Vintag.es. Đường bờ sông Manhattan. Ảnh: Vintag.es.

