Ảnh hiếm có về thành phố New York năm 1960-1961 (1)

Đường bờ sông Manhattan, New York năm 1960-1961. Ảnh: Vintag.es. Đường bờ sông Manhattan. Ảnh: Vintag.es. Trung tâm Rockefeller ở Manhattan. Ảnh: Vintag.es. Đường chân trời thành phố New York với những tòa nhà chọc trời. Ảnh: Vintag.es. Bền phà phía Nam, khu Lower Manhattan. Ảnh: Vintag.es. Bền phà phía Nam, khu Lower Manhattan. Ảnh: Vintag.es. Tàu SS Flandre trên sông Hudson. Ảnh: Vintag.es. Nhà thờ Chính tòa Thánh Patrick. Ảnh: Vintag.es. Bên trong nhà thờ. Ảnh: Vintag.es. Phà ra đảo Staten. Ảnh: Vintag.es. Tượng Nữ thần Tự do. Ảnh: Vintag.es. Đường phố ở khu Lower Manhattan. Ảnh: Vintag.es. Đường phố ở khu Lower Manhattan. Ảnh: Vintag.es. Khu Battery. Ảnh: Vintag.es. Bên ngoài khách sạn The Plaza ở khu Manhattan. Ảnh: Vintag.es. Nhà thờ Trinity ở khu Phố Wall. Ảnh: Vintag.es. Chiến hạm USS Rankin AKA-103. Ảnh: Vintag.es. Từ phố 168 nhìn ra đại lộ Fort Washington. Ảnh: Vintag.es. Đại lộ số 5 nhìn từ một tòa cao ốc. Ảnh: Vintag.es. Đại lộ số 5 nhìn từ một tòa cao ốc. Ảnh: Vintag.es. Giao lộ của đại lộ số 5 và đường số 59 ở Manhattan. Ảnh: Vintag.es. Cửa hàng số 247 phố Canal, Manhattan. Ảnh: Vintag.es.

