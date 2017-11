Ảnh "độc" Thủy quân lục chiến Mỹ trong trận chiến Tarawa 1943

Thủy quân lục chiến Mỹ trong trận chiến Tarawa năm 1943 khốc liệt, đánh với quân đội Nhật Bản ở Thái Bình Dương. Trận Tarawa là một trận đánh thuộc Chiến dịch quần đảo Gilbert và Marshall. Mỹ đã giành chiến thắng trong trận này và đẩy lùi quân đội Nhật Bản sau những ngày chiến đấu cam go, ác liệt. Lính Thủy quân lục chiến Mỹ tiến lên một ngọn đồi ở Tarawa - đảo san hô do Nhật Bản kiểm soát - vào tháng 11/1943. Tarawa trở thành chiến trường khốc liệt đối với Thủy quân lục chiến Mỹ khi binh sĩ Nhật Bản phòng thủ bằng loạt súng máy, vũ khí tiên tiến. Do vậy, lính Mỹ đã rất khó khăn trong việc đẩy lùi quân Nhật. Thủy quân lục chiến Mỹ tấn công sân bay tại Tarawa do Nhật Bản kiểm soát vào cuối tháng 11/1943. Chiến trường khói lửa tại Tarawa. Những cuộc giao tranh đẫm máu giữa Mỹ và Nhật Bản đã diễn ra trên hòn đảo san hô này. Trong trận chiến tại Tarawa, nhiều lính Mỹ bị thương vong. Trong ảnh là một lính Mỹ bị thương vẫn chắc tay súng cùng đồng đội làm nhiệm vụ tiêu diệt kẻ địch. Lính Thủy quân lục chiến Mỹ tấn công mục tiêu của quân đội Nhật Bản trên đảo Tarawa. Binh sĩ Mỹ ném lựu đạn về phía quân đội Nhật Bản trên đảo Tarawa. Binh lính Mỹ trong cuộc chiến đánh chiếm đảo Tarawa từ tay Nhật Bản. Những người lính Mỹ chiến đấu trên chiến trường "mưa" bom, "bão đạn" trên đảo Tarawa. Mời quý độc giả xem video ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC).

Thủy quân lục chiến Mỹ trong trận chiến Tarawa năm 1943 khốc liệt, đánh với quân đội Nhật Bản ở Thái Bình Dương. Trận Tarawa là một trận đánh thuộc Chiến dịch quần đảo Gilbert và Marshall. Mỹ đã giành chiến thắng trong trận này và đẩy lùi quân đội Nhật Bản sau những ngày chiến đấu cam go, ác liệt. Lính Thủy quân lục chiến Mỹ tiến lên một ngọn đồi ở Tarawa - đảo san hô do Nhật Bản kiểm soát - vào tháng 11/1943. Tarawa trở thành chiến trường khốc liệt đối với Thủy quân lục chiến Mỹ khi binh sĩ Nhật Bản phòng thủ bằng loạt súng máy, vũ khí tiên tiến. Do vậy, lính Mỹ đã rất khó khăn trong việc đẩy lùi quân Nhật. Thủy quân lục chiến Mỹ tấn công sân bay tại Tarawa do Nhật Bản kiểm soát vào cuối tháng 11/1943. Chiến trường khói lửa tại Tarawa. Những cuộc giao tranh đẫm máu giữa Mỹ và Nhật Bản đã diễn ra trên hòn đảo san hô này. Trong trận chiến tại Tarawa, nhiều lính Mỹ bị thương vong. Trong ảnh là một lính Mỹ bị thương vẫn chắc tay súng cùng đồng đội làm nhiệm vụ tiêu diệt kẻ địch. Lính Thủy quân lục chiến Mỹ tấn công mục tiêu của quân đội Nhật Bản trên đảo Tarawa. Binh sĩ Mỹ ném lựu đạn về phía quân đội Nhật Bản trên đảo Tarawa. Binh lính Mỹ trong cuộc chiến đánh chiếm đảo Tarawa từ tay Nhật Bản. Những người lính Mỹ chiến đấu trên chiến trường "mưa" bom, "bão đạn" trên đảo Tarawa. Mời quý độc giả xem video ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC).