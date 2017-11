Tân Hoa hậu Đại dương 2017 bị dân mạng chế ảnh ném đá

Đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017 tổ chức tối 28/10 đã xướng tên cô gái 22 tuổi Lê Âu Ngân Anh ở vị trí cao nhất. Tuy nhiên, sau đó cô nàng sinh năm 1995 này nhận không ít sóng gió từ cộng đồng mạng với những bức ảnh chế về nhan sắc của mình. Ảnh trong bài: Sưu tầm Facebook. Theo nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng, Ngân Anh có vẻ ngoài không “đạt chuẩn hoa hậu”. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng, việc tân Hoa hậu Đại dương 2017 đã từng đi thẩm mỹ đã vi phạm luật của các cuộc hoa hậu trên thế giới. Cụ thể theo bình luận của nickname Tu Ngoc Vi chia sẻ: "Hoa hậu gì mà miệng như bơm bị lỗi, trả lời ấp úng, chẳng có chút tự tin nào cả. Vậy mà cũng là hoa hậu? Diệu Thúy nhan sắc, phong thái, trả lời tốt nhất trong top mà chỉ là Á hậu". Ngay sau khi kết quả của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 được công bố thuộc về Ngân Anh, trên mạng xã hội đã có rất nhiều bức ảnh chế được cộng đồng mạng đăng tải so sánh nhan sắc của tân hoa hậu với những chú cá "môi dày". Cuộc tranh luận về nhan sắc của Ngân Anh lên đến đỉnh điểm khi dân mạng đặt dấu hỏi về việc tân Hoa hậu Đại dương đã từng phẫu thuật thẩm mỹ? Tuy nhiên, chính cô nàng trên đã thừa nhận từng phẫu thuật nâng mũi nhưng sau đó đã rút miếng độn khỏi mũi, trở về gương mặt tự nhiên và được BTC cuộc thi chấp nhận. Không chỉ vướng mắc về nhan sắc, Ngân Anh còn bị cộng đồng mạng chê bai về phần thi ứng xử đầy ấp úng khi giới thiệu qua về bãi biển Mỹ Khê bằng tiếng Anh. Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1,74 m, số đo ba vòng 86-58-94. Dù có vóc dáng đẹp nhưng khuôn mặt của Ngân Anh ở nhiều góc nhìn thực sự không mấy thu hút. Đôi môi hơi kỳ quặc của cô luôn là tâm điểm chú ý trong các bức ảnh. Để được tham gia cuộc thi Ngân Anh đã phải rút mũi giả nhưng đôi môi "tều" vẫn là chủ đề để cư dân mạng soi mói. Hình ảnh so sánh nhan sắc của tân Hoa hậu Đại dương 2017 - Ngân Anh với một chú cá được dân mạng liên tục chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua. Đôi môi "lạ" của Ngân Anh bị so sánh giữa hiện tại và quá khứ. Ảnh trong bài: Sưu tầm Facebook.

Đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017 tổ chức tối 28/10 đã xướng tên cô gái 22 tuổi Lê Âu Ngân Anh ở vị trí cao nhất. Tuy nhiên, sau đó cô nàng sinh năm 1995 này nhận không ít sóng gió từ cộng đồng mạng với những bức ảnh chế về nhan sắc của mình. Ảnh trong bài: Sưu tầm Facebook. Theo nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng, Ngân Anh có vẻ ngoài không “đạt chuẩn hoa hậu”. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng, việc tân Hoa hậu Đại dương 2017 đã từng đi thẩm mỹ đã vi phạm luật của các cuộc hoa hậu trên thế giới. Cụ thể theo bình luận của nickname Tu Ngoc Vi chia sẻ: "Hoa hậu gì mà miệng như bơm bị lỗi, trả lời ấp úng, chẳng có chút tự tin nào cả. Vậy mà cũng là hoa hậu? Diệu Thúy nhan sắc, phong thái, trả lời tốt nhất trong top mà chỉ là Á hậu". Ngay sau khi kết quả của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 được công bố thuộc về Ngân Anh, trên mạng xã hội đã có rất nhiều bức ảnh chế được cộng đồng mạng đăng tải so sánh nhan sắc của tân hoa hậu với những chú cá "môi dày". Cuộc tranh luận về nhan sắc của Ngân Anh lên đến đỉnh điểm khi dân mạng đặt dấu hỏi về việc tân Hoa hậu Đại dương đã từng phẫu thuật thẩm mỹ? Tuy nhiên, chính cô nàng trên đã thừa nhận từng phẫu thuật nâng mũi nhưng sau đó đã rút miếng độn khỏi mũi, trở về gương mặt tự nhiên và được BTC cuộc thi chấp nhận. Không chỉ vướng mắc về nhan sắc, Ngân Anh còn bị cộng đồng mạng chê bai về phần thi ứng xử đầy ấp úng khi giới thiệu qua về bãi biển Mỹ Khê bằng tiếng Anh. Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1,74 m, số đo ba vòng 86-58-94. Dù có vóc dáng đẹp nhưng khuôn mặt của Ngân Anh ở nhiều góc nhìn thực sự không mấy thu hút. Đôi môi hơi kỳ quặc của cô luôn là tâm điểm chú ý trong các bức ảnh. Để được tham gia cuộc thi Ngân Anh đã phải rút mũi giả nhưng đôi môi "tều" vẫn là chủ đề để cư dân mạng soi mói. Hình ảnh so sánh nhan sắc của tân Hoa hậu Đại dương 2017 - Ngân Anh với một chú cá được dân mạng liên tục chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua. Đôi môi "lạ" của Ngân Anh bị so sánh giữa hiện tại và quá khứ. Ảnh trong bài: Sưu tầm Facebook.