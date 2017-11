Sự thật tuyết rơi ở Fansipan khiến dân mạng xôn xao

>>> Xem video Thực hư việc Sapa có tuyết rơi cách đây 1 năm - Nguồn VTC14:

Trao đổi với PV, ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Lào Cai cho hay: “Tôi đã xem qua hình ảnh rồi, đó là sương muối. Sương muối rơi xuống sàn gỗ, người ta lấy tay vét vào nên nhìn giống tuyết chứ không phải tuyết”, ông Hải nói.



Thông tin tuyết rơi ở Fansipan khiến dân mạng xôn xao. Ảnh chụp màn hình.

Theo ông Hải, nhiệt độ thấp nhất ở Sa Pa (Lào Cai) đêm qua và rạng sáng nay (1/11) vẫn là 8,3 độ C.

Trung bình, cứ lên cao 100 m, nhiệt độ sẽ giảm 0,6 độ C. Vì thế, nhiệt độ ở trên đỉnh Fasipan có thể xuống đến 0 độ C hoặc âm độ C. Vì thế có thể xuất hiện băng giá và sương muối.

Trước đó, sáng 31/10, nhiều du khách du lịch ở đỉnh Fansipan cũng bắt gặp cảnh tượng khá hiếm. Nhiều cây cối, cành lá trên đỉnh núi Fansipan phủ một lớp băng giá trong suốt. Một số triền núi dốc, nước bị đóng băng thành hình lưỡi kiếm rất đẹp.