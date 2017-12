Nghe dân mạng kể chuyện khi say bố đòi bắt tay với... chó

Mới đây, trên diễn đàn NEU Confessions, hình ảnh một người đàn ông đang chìa tay, gạ gẫm được bắt tay với một con chó cùng câu chuyện hài hước của người chia sẻ khiến dân mạng phì cười.

Hình ảnh bố sau khi say về nhà đòi bắt tay với con chó của một cư dân mạng khiến nhiều người phì cười.

"Bố tớ đi nhậu về say rượu. Từ nãy đến giờ ngồi nói chuyện với con Tun lợn cũng được gần 15 phút rồi không cho nó ăn cơm bắt ngồi như thế này thôi, rồi cứ giơ tay ra đòi bắt tay với nó. Nó không bắt thì ngồi tâm sự: Bác nuôi mày hơn 1 năm nay rồi mà mày không thương bác, mày không chịu bắt tay bác à con chó. Đến lúc nó bắt tay thì gào ầm lên chửi nó là "** mày! Tay mày bẩn như chó ai cho mày động vào tay ông hả. Khổ thân con Tun lợn ngồi bất động 15 phút không dám nhúc nhích sợ ăn liên hồi tát của bác già say rượu..."

Câu chuyện hài hước nói trên khiến nhiều thành viên hàn tán sôi nổi. Đa phần đều cho rằng đây là tình huống vô cùng hài hước và dễ thương của bố mỗi khi say. Đồng thời, nhiều người đã kể lại những lần say của bố.

Một thành viên có nickname Khánh Trang kể chuyện bố say: "Bố tớ say rượu cũng nằm nói chuyện với chó cùng điệp khúc: Mày là mày hôi lắm đấy nhé, mày đi tắm đi".

Những bình luận, chia sẻ các câu chuyện vui khi bố say của cư dân mạng.

Hài hước hơn, thành viên Kieu Diep kể câu chuyện khi say của bố mình: "Bố tớ say rượu về chỉ vào mặt con mèo bảo: Tao hỏi mày một câu, bây giờ tao bỏ mày vào nồi nấu mày có đồng ý không?", xong xách nách nó lên lắc lắc, con mèo kêu eo éo xong bố bảo "Meo là thế nào, có hay không?".

Bạn Anh Tài... lại có câu chuyện ấn tượng khi say xỉn của người cậu: "Cậu tớ say về cũng ngồi tâm sự với chó cả tiếng, nói chuyện các kiểu rồi bảo để ba đánh răng cho con nha, xong lấy bàn chải bắt nó nhe răng ra cho đánh, ôi cuộc đời".

Thậm chí, một thành viên khác kể lại tình huống có lần bố say nhầm chó là con và con là... chó: "Có lần bố tớ say rượu về nhà thì ngồi trước mặt con chó rồi vừa sờ sờ mặt nó vừa nói: Yến con của bố lớn rồi, mặt xinh ra bao nhiêu. Đến lúc tớ ra bảo bố đi uống canh giải rượu thì bố lại chửi thế này: Con chó kia bẩn, mày mà lại gần tao là mai tao cho mày vào nồi".

Một kiểu say "tốn tiền" khác của ông bố thành viên Ngô Hoài Thương cũng thuộc diện "có một không hai": "Ba mình mà nhậu say thì chỉ lục hết số trong danh bạ gọi hỏi thăm sức khỏe từng người một, từ Nam ra Bắc. hết tiền thì ngưng đi ngủ".

"Ba tớ say rượu về nhà túm lấy con mèo đang ngồi rồi đếm xem nó có bao nhiêu ngón chân, thậm chí còn thắc mắc cái ngón lẹo lẹo có phải ngón cái hay ko; Ba tao hồi đó hễ mỗi lần say về là dắt nguyên bầy chó nhà t ra mương tắm; Bố tớ còn có kiểu nắm 2 chân con cún rồi nhảy điệu baxilo rồi cười tếu táo. Tớ nhìn thấy vui mà cute lắm; Nhớ lúc trước ba say rượu còn lấy comfor gội đầu cơ; Ba mỗi lần say là y như rằng hôn chó xong kéo tớ lại bằng được rồi thơm má tớ...", là những chia sẻ hài hước khác của cư dân mạng.