Live stream chặn xe cướp tiền, nhóm “trẻ trâu” bị truy bắt sau 5 phút?

Tối 29/12, trên một tài khoản mạng xã hội đăng tải đoạn clip dài hơn 30 phút ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên khoảng 10 người trẻ tuổi đứng trên đường cầm theo hung khí để chặn xe cướp tiền. Theo những hình ảnh được ghi lại, nhóm này cầm dao, mã tấu, liên tục kêu "chào bà con" và chửi thề. Nhiều ô tô bị chặn giữa cao tốc, trong đó có một xe khách, taxi và xe cá nhân. Khi phương tiện này dừng lại, nhóm thanh niên tiếp cận ghế tài xế và hét lớn xin tiền, số khác cầm dao đi lòng vòng. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Với thái độ bất cần, nhiều thành viên đã khuyên can nhóm thanh niên "côn đồ" này. Khi có một bình luận cho rằng báo công an thì nhóm này hò hét thách thức "báo đi" và liên tục chửi thề. Số lượng người xem clip cũng được thanh niên cầm điện thoại liên tục thông báo. Theo tìm hiểu được biết, địa điểm nhóm thanh niên manh động này tụ tập là một đoạn cao tốc thuộc địa phận IC8 qua huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã lập tức xuống làm việc để xử lý sự vụ ngay lập tức. Đến sáng 30/12, Công an huyện Phù Ninh đã xác định được 9 người trong nhóm 11 nam thanh niên cầm hung khí chặn xe cướp tiền tài xế trên cao tốc. Tuy nhiên, 2 đối tượng nữa vẫn đang bỏ trốn. Sau đó, Công an huyện Phù Ninh cũng đã thu giữ được hung khí của những thanh niên dùng để chặn xe và một số tiền (từ 400 - 600) mà nhóm thanh niên này đã xin được của các tài xế. Tại trụ sở công an, 9 thanh niên kia đã khai nhận hành vi của mình. Cũng trong clip, 1 thành viên trong nhóm chặn xe cướp tiền tại Phù Ninh - Phú Thọ cho biết, hành động này của họ không mang tính chất cướp giật, mà chỉ là tìm tài xế đã "chặt chém" họ tới 500.000 đồng khi bắt xe xuống Hà Nội. Tài khoản Facebook có tên "Cu Quang" chính là người đã đăng tải đoạn clip trên đã xóa ngay sau đó nhưng rất nhiều cư dân mạng đã kịp lưu lại và phản ánh với lực lượng chức năng. Hàng loạt bình luận bức xúc từ cư dân mạng đã nổ ra khắp MXH Facebook từ các diễn đàn tới Facebook cá nhân của các thanh niên trong vụ việc trên. Theo chia sẻ của nhiều người, rất có thể nhóm thanh niên này muốn tìm sự nổi tiếng nên đã có hành động "lạy ông tôi ở bụi này". Nickname Hoàng Thúy có viết: "Chắc nhóm thanh niên này muốn sau khi ra trại có cơ hội làm ăn lương thiện với nghề streamer nên đã cố tình livestream để tạo tiền đề". Có rất nhiều thành viên đã cất công tìm hiểu trang cá nhân của nhóm thanh niên trên, cùng với đó chế ảnh khi mặc áo tù với hành vi chặn xe cướp tiền trên cao tốc IC8. Cùng với đó là những chia sẻ đầy hài hước về đoạn clip đang gây bão này. Mời quý độc giả xem clip Nhóm thanh niên chặn xe cướp tiền live stream trong đêm - Nguồn: Hóng

