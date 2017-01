Dân mạng săn ảnh "ngố tàu" của sao Việt thời mới dùng Facebook

Loạt nhân vật sau đây hiện đều là những nghệ sĩ, sao Việt, hot teen có tiếng tăm với số lượng người hâm mộ rất "khủng". Họ thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau như âm nhạc, điện ảnh, thời trang, mạng xã hội... nhưng trở về 5-6 năm về trước, những bức ảnh đầu tiên đăng trên mạng xã hội Facebook của các nhân vật này lại cho thấy vẻ ngoài rất khác lạ. Lướt qua một số trang cá nhân của các ngôi sao showbiz Việt, có thể thấy rằng cách đây 4-5 năm, họ khá giản dị, "ngây thơ" và có số lượng like rất khiêm tốn. Những chàng hot boy, soái ca của showbiz Việt như Noo Phước Thịnh, B Trần, Thanh Duy, Ngô Kiến Huy... thời mới dùng Facebook vẫn chưa có được phong cách thời trang được định hình và mang nét đặc trưng như hiện tại. Chưa trau chuốt hình ảnh như hiện tại, thời các nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam mới chơi Facebook họ tỏ ra khá dễ tính, xuề xòa trong cách ăn mặc. Trong ảnh là Mai Ngô thời điểm cách đây gần 7 năm. Khi ấy, cô mẫu "siêu vòng ba" này còn để kiểu tóc theo phong cách "kẹo ngọt" cùng bộ trang phục hết sức "bánh bèo". Vào thời điểm mạng Facebook mới được ưa chuộng ở Việt Nam, do chưa thực sự thông dụng nên các trang cá nhân của sao Việt thường có rất ít lượt like, người theo dõi, trái ngược hoàn toàn với những con số siêu khủng ở hiện tại. Nhân vật đình đám trên mạng xã hội với những bài hit đình đám, Sơn Tùng MTP cũng có một thời "choai choai" với kiểu ăn mặc rất bụi bặm và cách pose hình "nai tơ". "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh và ông bầu Khắc Tiệp ngày mới tập tọe chơi Facebook vẫn có những tấm hình "tình củm" như thế này. Cô vợ mới cưới của danh hài Trấn Thành là ca sĩ Hari Won và bức ảnh avatar theo kiểu "truyền thống" thời điểm năm 2014. Thời điểm năm 2011, hot girl "vũ điệu cồng chiêng" Tóc Tiên vẫn giữ mái tóc xù vốn là "thương hiệu" riêng của mình. Xem lại những bức ảnh này, các fan, cư dân mạng đã có dịp cười hả hê và so sánh với những bước tiến bộ vượt bậc, sự thay đổi rõ nét của các thần tượng sau vài năm. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

