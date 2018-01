Cái kết đắng cho thanh niên đẹp trai "nhảy xe" ở Hải Phòng

Còn hơn 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các bạn trẻ không quên nhắc nhở nhau mỗi khi ra đường phải lái xe an toàn, cẩn trọng trong mọi hành động để được đón một cái tết vui vẻ và trọn vẹn bên gia đình. Cũng chính vì thế mà những câu chuyện liên quan đến những bạn trẻ chỉ vì một phút nông nổi mà vi phạm pháp luật khiến cho "xuân này con không về" luôn trở thành đề tài bàn tán trên mạng. Sự việc gây xôn xao mới đây nhất liên quan đến một vụ việc được cho là trộm cắp xe máy ở Hải Phòng. Thông tin và hình ảnh sau khi được đăng tải trên một trang Fanpage dành cho các bạn trẻ ở thành phố hoa phượng đỏ đã được lan truyền trên khắp các trang mạng lớn nhỏ với hàng chục nghìn lượt cảm xúc và bình luận khác nhau. Theo đó, thông tin được lan truyền với nội dung: "Anh trai này nhẩy con Airblade của 1 shop quần áo. Chị kia phát hiện đuổi theo ngã sấp mặt giữa đường may lúc đấy không có ô tô đi sau. Trời thì vừa mưa vừa bẩn. Chạy được 1 đoạn thì húc thẳng vào xe chở hàng thì bị xoè, dân tóm được đánh cho 1 trận. Kể từ đó anh ăn tết xa nhà... Em không phải dân ở đây. Chỉ biết ở đường 5 cũ phía gần ngã tư Quán Toan - Hải Phòng". Sự việc có lẽ chẳng gây "sốt" đến thế nếu như tên "đạo chích" ấy không sở hữu gương mặt điển trai, mái tóc lãng tử, nước da trắng bóc, thân hình cao to, sức dài vai rộng nhưng lại làm cái điều chẳng ai ngờ tới ấy. Chưa rõ thực hư của vụ việc nhưng nhiều bạn trẻ cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho "soái ca đạo trích" khi làm điều đáng lên án. "Đẹp trai cũng là cái tội. Tết đến nơi rồi nhà nào có của thì cố mà giữ nhé. Đẹp trai thế đi "nhẩy xe" làm gì để bị đánh khổ thế này"; "Mặt đẹp thế kia mà không biết tận dụng, tận dụng cái tay làm điều xấu làm chi"... là hai trong vô số những bình luận của dân mạng về ngoại hình đối lập với nhân cách của "soái ca đạo chích". Cảnh tượng không ngờ đến còn khiến nhiều cư dân mạng ngỡ tưởng đang trong hậu trường một cảnh phim nào đó. Mời quý độc giả xem video Thanh niên đẹp trai ăn trộm xe máy SH trong vòng 3 giây - Nguồn: Dplus

