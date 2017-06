Bé sơ sinh có dáng nằm siêu "ngầu" thành hiện tượng mạng

Mới đây, tấm hình bé sơ sinh được chụp tại bệnh viện bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng. Khác với em bé thông thường, nhóc tỳ này mở mắt, vòng hai tay ra sau và gối đầu lên như đang suy nghĩ khiến mọi người ngạc nhiên, thích thú. Theo SAGAR - người đăng tải bức ảnh, nhân vật chính có tên Rajinikanth, đến từ Ấn Độ. Khoảnh khắc hài hước này không thể nào thoát khỏi "tầm ngắm" của dân mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, loạt ảnh chế về em bé nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Dáng vẻ suy ngẫm trong hình hài non nớt khiến nhiều người không nhịn được cười. Biểu cảm "bá đạo" của nhóc tỳ vô tình phù hợp với nhiều tình huống khác nhau. Khi bạn tin lời mọi người và xem tập 1 The Face 2017. Chuyện không của riêng ai. Trong khi bạn vẫn chưa làm bài tập về nhà. Người ấy chỉ mới ấn "like" thôi là bạn dành cả đêm để đặt tên con cho hai người. Dân mạng dự đoán em bé sơ sinh này sẽ trở thành một trong những "huyền thoại" ảnh chế mới. Dự đoán hình ảnh 60 năm sau của em bé này.

