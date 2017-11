10 trào lưu chụp ảnh kỳ lạ nhất trên mạng hiện nay

10. Người "ton-sur-ton" với phông: Bức ảnh được gắn hashtag #whenpeoplematchplaces khi chủ nhân của nó cố tìm tới địa điểm có màu sắc trùng với trang phục hoặc ngược lại. Nhiều tài khoản Instagram được lập ra để chuyên chia sẻ các màn mix & match hoàn hảo giữa người và bối cảnh. Ảnh: dressedtomatch. 9. Giày "ngẫu hứng": Xu hướng khá kỳ quặc này do nữ nghệ sĩ kiêm nhà thiết kế Misty Pollen khởi xướng vào năm 2015. Người tham gia tạo ra những chiếc giày ngẫu hứng làm từ mọi thứ như rau củ, đồ chơi, thực phẩm đóng hộp… với hashtag #heelconcept. Ảnh: nail_unistella. 8. Sức mạnh của make up: Thay vì chia sẻ ảnh trước và sau khi trang điểm, hội chị em hiện make up nửa mặt để mọi người dễ dàng nhận thấy sự khác biệt. Họ sử dụng hashtag #thepowerofmakeup cho các bức hình đó. Ảnh: creepyvel. 7. "Shelfie": Mô típ của trend chụp ảnh này đơn giản là khoe những chiếc kệ được bày biện đồ đạc trong nhà. Qua đó, mọi người thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ của mình. Ảnh: juthamat_by_jem. 6. "Nói thật đi bạn làm gì vào thứ 3": Các bức ảnh được gắn hashtag #totalhonestytuesday không "ảo diệu" như mọi người vẫn thấy tại Instagram. Mọi người chia sẻ khoảnh khắc dọn dẹp vườn, vui đùa với thú cưng hay bữa sáng thanh đạm… để nhắc nhở rằng cuộc sống của chúng ta không long lanh như trong thế giới ảo. Ảnh: akulovaekt. 5. "Kỷ niệm" ngày ly hôn: Những người hưởng ứng trend #divorceselfie thể hiện sự lạc quan ngay cả trong tình huống khá buồn như ly hôn. Họ vui vẻ selfie cùng nhau ngay tại tòa án. Ảnh: kiss925. 4. Tập squat với cún cưng: Thay vì nâng tạ, dân mạng tham gia trào lưu khá thú vị này tập squat bằng cách nhấc cún cưng lên. Các clip, hình ảnh được chia sẻ kèm hashtag #squatyourdog. Ảnh: loggiebur, aljatavcar. 3. Râu lấp lánh: Nếu phái đẹp có trào lưu tóc, môi hay lông mi lấp lánh, các đấng mày râu cũng không kém cạnh với xu hướng rắc kim tuyến lên bộ râu của mình với hashtag #glitterbeard. Ảnh: glitterbeards. 2. "Phiêu" trước khi rơi xuống nước: Trào lưu chụp ảnh #leisuredive được một cựu sinh viên ĐH Harvard (Mỹ) khởi xướng. Để có bức hình "đạt chuẩn", người mẫu phải cố gắng tạo dáng thật thoải mái trên không trung và nhiếp ảnh gia tập trung để chộp được đúng khoảnh khắc đáng giá. Ảnh: leisuredive. 1. Make up biến hình: Gõ hashtag #makeuptransformation tại Instagram, dân mạng sẽ phải bật cười trước sự sáng tạo và "lầy lội" của các "thánh lầy". Ảnh: makeuptransfor2.

