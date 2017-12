10 phát ngôn gây sốc mạng xã hội năm 2017

Năm 2017 đã có rất nhiều phát ngôn gây sốc mạng xã hội và nó khiến nhiều người bất ngờ và tốn không ít giấy mực của báo chí. Năm 2017 được coi là khá thành công với Noo Phước Thịnh, tuy nhiên nó cũng đi kèm với những scandal mà đình đám nhất là đoạn clip mà chàng ca sĩ "Mãi mãi bên nhau" lên tiếng công kích những người ghét mình bằng lời lẽ "đanh đá". Linh Ka là cái tên tiếp theo được nhắc tới với những phát ngôn sốc, cô nữ sinh lớp 10 này gây ấn tượng bằng phát ngôn "Bây giờ có thể mua được điểm cấp 3 và đại học mà". Ngay sau đó, làn sóng phản đối câu nói này được dân mạng liên tục nhắc tới và gửi tới Linh Ka. Đây là câu nói của siêu mẫu Minh Tú đã nói với Lan Khuê trong tập 3 "The Face Vietnam" năm 2017. Trong tập 4 của chương trình The Face - Gương mặt thương hiệu, Trong tập 4 của chương trình The Face - Gương mặt thương hiệu để ám chỉ người đàn chị Minh Tú của mình. Hương Tràm ám chỉ Chi Pu không biết hát, coi nhẹ nghề ca sĩ và ngay lập tức cô nàng "em gái mưa" phải nhận đủ "gạch đá từ các fan của hot girl đến từ Hà thành. Chi Pu là một hiện tượng trong showbiz Việt khi cô nàng này lấn sân sang mảng âm nhạc với những ca khúc có ca từ "ám ảnh" như "ò ó o ò". Nam Trung và câu nói thể hiện rõ tính cách của mình. "Cô là ai! cháu không biết! Cô đi ra đi!Phát ngôn gây sốc đưa Trấn Thành làm nên thương hiệu trong giới showbiz Việt. Mời quý độc giả xem clip Phát ngôn gây sốc về đổi mới tiếng việt - Nguồn: channel CYRIL MAI

