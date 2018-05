Sơn Tùng luôn hot nhờ chiêu quảng bá "học" từ Kpop, Taylor Swift

Sơn Tùng MTP nếu không thông minh, nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng âm nhạc, sở thích khán giả thì có lẽ anh đã không nổi tiếng như ngày hôm nay. Sự nhạy bén của giọng ca trẻ được đánh giá cao đặc biệt ở ý tưởng quảng bá các sản phẩm của anh.



Dù những chiêu bài anh tận dụng có thể đã quen thuộc trên thế giới, nhưng “cũ người mới ta”. Khi về Việt Nam, nó vẫn đem lại hiệu quả lớn về mặt truyền thông cho nam ca sĩ.

Hâm nóng tên tuổi bằng cách thức quảng bá khác biệt

Sơn Tùng vừa phát hành ảnh teaser mới với phong cách ma mị. Không có nhiều thông tin được tiết lộ ngoài tiêu đề ca khúc là Chạy ngay đi cùng bối cảnh tối tăm. Ở đó, nam ca sĩ xuất hiện bí ẩn cùng một chiếc bật lửa và ánh mắt đang nhìn thẳng về phía trước.

Sau chỉ hai giờ đăng tải, tấm hình nhận tới 169.000 lượt thích, 28.000 chia sẻ cùng 11.500 bình luận. Hàng loạt fanpage chia sẻ tấm hình và phía dưới là vô vàn bình luận háo hức, mong chờ lần trở lại sau một năm im ắng của giọng ca Thái Bình.

Trước lần trở lại này, Sơn Tùng đã kịp “khuấy động” mạng xã hội, nhưng theo một cách khác. Đó là ngày 23/4 khi trang cá nhân, fanpage hơn 10 triệu theo dõi rồi đến Instagram của giọng ca Lạc trôi đồng loạt biết mất.

Sự xôn xao trên cộng đồng mạng khi đó náo nhiệt không kém hiện tại. Người lo lắng thần tượng bị kẻ xấu hack fanpage, số khác khẳng định nam ca sĩ cố tình nhằm quảng bá sản phẩm mới.

Nhiều ý kiến được đưa ra nhưng nhìn chung chúng đều khiến cái tên Sơn Tùng trở nên "hot" hơn bao giờ hết, dù anh đã vắng bóng suốt một năm qua.

Đến lúc này, có thể nhận thấy việc mạng xã hội của Sơn Tùng biến mất phần lớn là nằm trong tính toán của anh. Rõ ràng cách làm này đã phát huy hiệu quả. Hiếm có ca sĩ nào ở Việt Nam có thể gây sốt từ chỉ một tấm hình teaser.

Và một lần nữa, Sơn Tùng chứng tỏ anh luôn có những chiêu bài quảng bá đạt hiệu quả cao. Đó cũng là một trong những lợi thế giúp cái tên Sơn Tùng cùng những sản phẩm của anh luôn dễ dàng được hâm nóng.

Trong khoảng 5 năm từ một gương mặt hoàn toàn xa lạ trở thành nam ca sĩ nổi tiếng, ngôi sao sinh năm 1994 đã rất nhiều lần gây chú ý bằng những cách quảng bá khác biệt.

Chẳng hạn anh tổ chức fan meeting quy tụ 8.000 khán giả vào dịp sinh nhật lần thứ 21 hay trình diễn live cùng ban nhạc, sau đó truyền trực tiếp qua sóng Internet khi phát hành Ầm thầm bên em.

Sơn Tùng áp dụng những cách pr trên thị trường âm nhạc thế giới để gây chú ý cho sản phẩm của mình.

Tháng 8/2016, giọng ca Nơi này có anh để quảng bá sản phẩm mới Chúng ta không thuộc về nhau đã tổ chức một đêm nhạc hoành tráng, đầu tư trang thiết bị. Tuy nhiên, trong đêm nhạc này anh chỉ biểu diễn duy nhất ca khúc mới.

Từ trước đó đến cả hiện tại, chưa ca sĩ nào ở Việt Nam mạo hiểm đầu tư kinh phí lớn để giới thiệu một sản phẩm mới. Chỉ Sơn Tùng đã làm điều đó. Từ đó đến nay, Sơn Tùng đã trở thành chủ sở hữu của rất nhiều cách quảng bá lần đầu tiên được áp dụng ở Vpop.

Cũ người mới ta

Phần nhiều trong những cách quảng bá của Sơn Tùng đều đã được áp dụng ở thị trường âm nhạc nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc. Ngay cả việc đóng các trang mạng xã hội để gây tò mò cho sản phẩm mới trước Sơn Tùng cũng có Taylor Swift làm điều tương tự khi cô phát hành album Reputation.

Khi ấy, nữ ca sĩ sinh năm 1989 xóa mọi bài đăng, bao gồm cả ảnh đại diện trên trang Instagram có 102 triệu theo dõi và Twitter 85 triệu người yêu thích. Fanpage 74 triệu like của nữ ca sĩ cũng hoàn toàn biến mất khiến người hâm mộ không thể truy cập.

Tuy nhiên, tương tự Sơn Tùng, ít ngày sau đó, cô trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau đó là hàng loạt hình ảnh, video teaser được cập nhật cho đến khi Look What You Made Me Do - ca khúc dọn đường trong album Reputation - chính thức được phát hành.

Vào 2015, Sơn Tùng chính thức phát hành lightstick riêng, màu xanh ngọc có in biểu tượng M-TP cho liveshow đầu đời diễn ra vào 15/9. Tiếp đó, tháng 3/2017, một lần nữa, anh là ca sĩ Việt đầu tiên tổ chức fansign (buổi ký tặng fan) chuyên nghiệp tại Hà Nội và TP.HCM để quảng bá album m-tp M-TP.

Với những người hâm mộ theo dõi thị trường Hàn Quốc, việc phát hành lightstick, tổ chức fansign hay fan meeting có hàng nghìn khán giả là hình ảnh quá đỗi quen thuộc, được các ca sĩ nước này thực hiện suốt nhiều năm qua.

Khi đưa chúng về Việt Nam, Sơn Tùng không tránh khỏi những ý kiến đánh giá anh đang sao chép, nhặt nhạnh không chỉ phong cách âm nhạc mà cả những ý tưởng quảng bá.

Thế nhưng, không thể phủ nhận, chính việc học hỏi những hướng quảng bá chuyên nghiệp từ thị trường âm nhạc lớn, sau đó áp dụng vào Việt Nam đã giúp giọng ca trẻ nhanh chóng trở thành ngôi sao giải trí nổi tiếng.

Bản thân anh cũng chinh phục được lượng người hâm mộ đông đảo nhờ chính hình tượng trẻ trung, cá tính cùng lối đi đậm chất Hàn Quốc đó. Và rất nhiều trong số những người hâm mộ anh hiện giờ cũng là fan của các ca sĩ, thần tượng Kpop.

Điều đó cho thấy, sự học hỏi của Sơn Tùng ngoài tranh cãi thì cũng đem đến nhiều lợi thế cho nam ca sĩ.