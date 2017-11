Phượng Chanel làm gì khiến Quách Ngọc Ngoan “say như điếu đổ”

Là đại gia sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng Phượng Chanel vẫn luôn thể hiện mình là người phụ nữ đảm đang, khéo thu vén nhà cửa và chăm sóc bạn trai chu đáo đến từng chân tơ kẻ tóc. Dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng tín đồ Chanel không nề hà chuyện vào bếp để nấu cho Quách Ngọc Ngoan những món ăn thơm ngon bổ dưỡng. Thời gian rảnh rỗi, Phượng sẽ đưa người tình đi sắm đồ mới hoặc du lịch đâu đó để hâm nóng tình yêu. Nhìn cái cách mà người phụ nữ này chăm sóc chu đáo cho chồng cũ Lê Phương, nhiều người cho rằng đây là một trong những lý do Phượng Chanel dù không có nhan sắc nổi bật nhưng vẫn khiến Quách Ngọc Ngoan “say quên lối về”. Bữa ăn do Phượng Chanel tự tay chuẩn bị để thưởng thức cùng bạn trai - Ảnh: FBNV Quách Ngọc Ngoan được bạn gái chăm sóc chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ - Ảnh: FBNV Phượng Chanel thường nấu những món ăn bổ dưỡng để tẩm bổ cho Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: FBNV Không chỉ nấu ăn khéo, Phượng Chanel còn cắm hoa khá đẹp - Ảnh: FBNV Quách Ngọc Ngoan đang rất hạnh phúc bên người phụ nữ mình yêu - Ảnh: FBNV Nhiều người cho rằng Phượng Chanel không đẹp nhưng khéo chiều nên mới khiến Quách Ngọc Ngoan say như điếu đổ - Ảnh: FBNV

Là đại gia sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng Phượng Chanel vẫn luôn thể hiện mình là người phụ nữ đảm đang, khéo thu vén nhà cửa và chăm sóc bạn trai chu đáo đến từng chân tơ kẻ tóc. Dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng tín đồ Chanel không nề hà chuyện vào bếp để nấu cho Quách Ngọc Ngoan những món ăn thơm ngon bổ dưỡng. Thời gian rảnh rỗi, Phượng sẽ đưa người tình đi sắm đồ mới hoặc du lịch đâu đó để hâm nóng tình yêu. Nhìn cái cách mà người phụ nữ này chăm sóc chu đáo cho chồng cũ Lê Phương, nhiều người cho rằng đây là một trong những lý do Phượng Chanel dù không có nhan sắc nổi bật nhưng vẫn khiến Quách Ngọc Ngoan “say quên lối về”. Bữa ăn do Phượng Chanel tự tay chuẩn bị để thưởng thức cùng bạn trai - Ảnh: FBNV Quách Ngọc Ngoan được bạn gái chăm sóc chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ - Ảnh: FBNV Phượng Chanel thường nấu những món ăn bổ dưỡng để tẩm bổ cho Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: FBNV Không chỉ nấu ăn khéo, Phượng Chanel còn cắm hoa khá đẹp - Ảnh: FBNV Quách Ngọc Ngoan đang rất hạnh phúc bên người phụ nữ mình yêu - Ảnh: FBNV Nhiều người cho rằng Phượng Chanel không đẹp nhưng khéo chiều nên mới khiến Quách Ngọc Ngoan say như điếu đổ - Ảnh: FBNV