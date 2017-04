Nhan sắc Angela Phương Trinh thay đổi bất thường

Angela Phương Trinh bén duyên với điện ảnh khá sớm. Cô sắm vai diễn đầu tiên trong ‘Kính vạn hoa’ khi mới chỉ 7 tuổi. Ngay từ ngày đầu gia nhập showbiz, Phương Trinh đã được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất và gương mặt thanh thoát, xinh đẹp. Càng trưởng thành, ‘Bà mẹ nhí’ càng phô diễn được sự sexy khi sở hữu chiều cao lý tưởng cùng các vòng gợi cảm. Tuy vậy, dường như không hài lòng với vẻ đẹp sẵn có, Phương Trinh quyết định can thiệp ‘dao kéo’ vào cơ thể của mình. Phương Trinh từng được ngợi ca là sở hữu nhan sắc mỹ nhân từ tấm bé. Gần đây nhất, cư dân mạng xôn xao chuyền tay nhau hình ảnh Phương Trinh với chiếc mũi ‘nổi cục’. Đoạn clip hơn 1 phút ‘Bà mẹ nhí’ tự quay chỉ nhìn sơ qua, khán giả dễ dàng nhận thấy sự bất thường trên gương mặt Angela Phương Trinh. Chiếc mũi của cô ‘gẫy gập’, nổi cục lớn với khoảng da sần sùi bên má phải, để lộ biến chứng gồ ghề, cánh mũi bên to, bên nhỏ. Năm 2013, Phương Trinh lần đầu khiến khán giả hốt hoảng vì xuất hiện với vòng 1 lớn. Mải mê khoe dáng trong bộ jumpsuit đen gợi cảm, Phương Trinh bất ngờ để lộ vết sẹo lớn dưới cánh tay và bị nghi dao kéo’ để ‘nâng cấp’ vòng 1. Phương Trinh một mực khẳng định vẻ đẹp của cô không phải là nhân tạo. Trước đó, Angela Phương Trinh cũng từng gây khó hiểu vì vòng 1 không cân xứng. Người đẹp diện trang phục gợi cảm để lộ khuôn ngực bên cao, bên thấp. Khán giả không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến Phương Trình trông già và xấu hơn với chiếc mũi tai hại. Góp mặt trong một sự kiện hồi tháng 6/2015, Phương Trinh thêm lần nữa gây chú ý vì chiếc mũi biến dạng. Rất nhiều bình luận trái chiều cho rằng nữ diễn viên đã phá hỏng chiếc mũi thanh tú vốn có bằng chiếc mũi hiện tại quá dài, nhọn và phản cảm. Thời điểm này, Phương Trinh cũng lên tiếng thừa nhận mình phẫu thuật thẩm mỹ. Cô chia sẻ:" Vì lúc trước đầu mũi hơi to nên muốn ‘chỉnh sửa’ để thu gọn lại". Bản thân Phương Trinh không hoàn toàn ưng ý nhưng cô hy vọng, khi chiếc mũi hết sưng sẽ đẹp và hài hòa hơn. Không chỉ nâng ngực và chỉnh mũi, Phương Trinh còn dính nghi án tiêm botox. Gương mặt của cô ngày càng cứng đơ, sau đó thì chảy xệ. Khi tham gia chương trình ‘Bước nhảy hoàn vũ’ 2015, người đẹp liên tục bị bắt gặp những khoảnh khắc vô hồn, nét mặt không biểu cảm. Dù vô cùng xinh đẹp và quyến rũ nhưng ‘Bà mẹ nhí’ vẫn bị chê là gương mặt cứng đơ như tượng sáp. Lần khác, ống kính truyền thông còn bắt gặp ‘người đẹp thị phi’ với vùng da chảy xệ 2 bên má. Dù đã ‘ngụy trang’ bằng lớp trang điểm dầy cộp, nhược điểm này vẫn bị khán giả ‘soi’ được. Da mặt Phương Trinh đã có dấu hiệu lão hóa.

Ở góc chụp nghiêng, chiếc cằm của Phương Trinh cũng không tự nhiên. Độ dài của chiếc cằm hơi bất thường, đôi lúc bị sưng to, không ăn nhập với gương mặt. ‘Bà mẹ nhí’ nhiều phen khốn khổ vì chiếc cằm lỗi.

Angela Phương Trinh bén duyên với điện ảnh khá sớm. Cô sắm vai diễn đầu tiên trong ‘Kính vạn hoa’ khi mới chỉ 7 tuổi. Ngay từ ngày đầu gia nhập showbiz, Phương Trinh đã được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất và gương mặt thanh thoát, xinh đẹp. Càng trưởng thành, ‘Bà mẹ nhí’ càng phô diễn được sự sexy khi sở hữu chiều cao lý tưởng cùng các vòng gợi cảm. Tuy vậy, dường như không hài lòng với vẻ đẹp sẵn có, Phương Trinh quyết định can thiệp ‘dao kéo’ vào cơ thể của mình. Phương Trinh từng được ngợi ca là sở hữu nhan sắc mỹ nhân từ tấm bé. Gần đây nhất, cư dân mạng xôn xao chuyền tay nhau hình ảnh Phương Trinh với chiếc mũi ‘nổi cục’. Đoạn clip hơn 1 phút ‘Bà mẹ nhí’ tự quay chỉ nhìn sơ qua, khán giả dễ dàng nhận thấy sự bất thường trên gương mặt Angela Phương Trinh. Chiếc mũi của cô ‘gẫy gập’, nổi cục lớn với khoảng da sần sùi bên má phải, để lộ biến chứng gồ ghề, cánh mũi bên to, bên nhỏ. Năm 2013, Phương Trinh lần đầu khiến khán giả hốt hoảng vì xuất hiện với vòng 1 lớn. Mải mê khoe dáng trong bộ jumpsuit đen gợi cảm, Phương Trinh bất ngờ để lộ vết sẹo lớn dưới cánh tay và bị nghi dao kéo’ để ‘nâng cấp’ vòng 1. Phương Trinh một mực khẳng định vẻ đẹp của cô không phải là nhân tạo. Trước đó, Angela Phương Trinh cũng từng gây khó hiểu vì vòng 1 không cân xứng. Người đẹp diện trang phục gợi cảm để lộ khuôn ngực bên cao, bên thấp. Khán giả không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến Phương Trình trông già và xấu hơn với chiếc mũi tai hại. Góp mặt trong một sự kiện hồi tháng 6/2015, Phương Trinh thêm lần nữa gây chú ý vì chiếc mũi biến dạng. Rất nhiều bình luận trái chiều cho rằng nữ diễn viên đã phá hỏng chiếc mũi thanh tú vốn có bằng chiếc mũi hiện tại quá dài, nhọn và phản cảm. Thời điểm này, Phương Trinh cũng lên tiếng thừa nhận mình phẫu thuật thẩm mỹ. Cô chia sẻ:" Vì lúc trước đầu mũi hơi to nên muốn ‘chỉnh sửa’ để thu gọn lại". Bản thân Phương Trinh không hoàn toàn ưng ý nhưng cô hy vọng, khi chiếc mũi hết sưng sẽ đẹp và hài hòa hơn. Không chỉ nâng ngực và chỉnh mũi, Phương Trinh còn dính nghi án tiêm botox. Gương mặt của cô ngày càng cứng đơ, sau đó thì chảy xệ. Khi tham gia chương trình ‘Bước nhảy hoàn vũ’ 2015, người đẹp liên tục bị bắt gặp những khoảnh khắc vô hồn, nét mặt không biểu cảm. Dù vô cùng xinh đẹp và quyến rũ nhưng ‘Bà mẹ nhí’ vẫn bị chê là gương mặt cứng đơ như tượng sáp. Lần khác, ống kính truyền thông còn bắt gặp ‘người đẹp thị phi’ với vùng da chảy xệ 2 bên má. Dù đã ‘ngụy trang’ bằng lớp trang điểm dầy cộp, nhược điểm này vẫn bị khán giả ‘soi’ được. Da mặt Phương Trinh đã có dấu hiệu lão hóa.

Ở góc chụp nghiêng, chiếc cằm của Phương Trinh cũng không tự nhiên. Độ dài của chiếc cằm hơi bất thường, đôi lúc bị sưng to, không ăn nhập với gương mặt. ‘Bà mẹ nhí’ nhiều phen khốn khổ vì chiếc cằm lỗi.