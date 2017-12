Ngắm vẻ gợi cảm của các “thánh xỉu” showbiz Việt

Showbiz Việt vốn được biết đến là môi trường làm việc khắc nghiệt không kém gì ngành nghề nào, người làm nghệ thuật cũng cần phải có sức khỏe dẻo dai mới trụ vững được. Tuy nhiên, không ít người đẹp Vbiz có sức khỏe khá yếu và họ thường gặp phải những tai nạn bất ngờ khi đang làm việc. Siêu mẫu Minh Tú đã không ít lần ngất xỉu trong quá trình tham gia Asia’s Next Top Model do một số vấn đề về tim. Trong tập 1 và tập 3 của chương trình này, Minh Tú liên tục bị ngất, một phần do hoạt động quá sức, một phần do bị phơi nắng, khiến ban tổ chức hoảng hốt. Tuy nhiên, cô nàng luôn cố gắng vượt qua vấn đề sức khỏe và tiếp tục hoàn thành phần thi, không bỏ bất kỳ vòng nào. Kết quả là Minh Tú đã xuất sắc vươn đến ngôi vị Á Quân của chương trình, đem về niềm tự hào cho Việt Nam. Hiện nay, Minh Tú là một trong những siêu mẫu được săn đón bậc nhất với hình thể chuẩn đồng hồ cát và phong cách cá tính, gợi cảm. Một nhân vật khác trong làng mẫu Việt là Chà Mi Next Top cũng từng không ít lần kiệt sức khi tham gia mùa cuối cùng của Vietnam’s Next Top Model hồi năm ngoái. Không dưới hai lần, Chà Mi bị xỉu giữa buổi ghi hình và được ban tổ chức cũng như các thí sinh cùng thi chăm sóc tận tình. Cô nàng này thậm chí còn được mệnh danh là “thánh xỉu” và bị thí sinh Hoàng Oanh cho rằng cô diễn quá giỏi. Trước những lời hồ nghi, Chà Mi khẳng định rằng sức khỏe của cô không chịu được áp lực của những buổi ghi hình đôi lúc kéo dài tới hai mấy tiếng. Người mẫu khẳng định rằng một tháng cô đi viện mấy lần là chuyện thường xảy ra. Dù thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, ít ai biết rằng Nhật Kim Anh cũng là một người đẹp có sức khỏe khá yếu trong làng nghệ sĩ Việt. Nhiều lần, cô đã bị ngất xỉu và phải đi cấp cứu dù đang ở giữa buổi diễn. Cách đây không lâu, Nhật Kim Anh cũng khiến nhiều người shock vì thông tin cô bị tai biến nhẹ trong chuyến lưu diễn tại Mỹ. Sự cố này đã khiến cô chớm liệt một nửa mặt và nửa cơ thể. Tuy nhiên cô đã sớm hồi phục sau đó và quay trở lại công việc. Hiện nay, Nhật Kim Anh vừa hoàn thành xong bộ phim tiếp theo của mình và rất bận rộn với những show diễn.

