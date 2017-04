“Lỗi mồm”, cưỡng hôn: Sao Việt táo bạo trên ghế nóng gây bão

Cả khán phòng cười ồ vì Thu Minh quên tắt micro.

Nữ ca sĩ Thu Minh nghĩ rằng BTC đã chủ động tắt mic cho các HLV sau khi nhận xét thí sinh nên khi chứng kiến Tóc Tiên đi “hai hàng” di chuyển lên xuống sân khấu, cô đã ngay lập tức nói lớn: “Đi khép chân vào”. Âm thanh bất ngờ vang lên cả trường quay khiến người xem và các giám khảo còn lại bật cười thích thú.



Sau sự cố này, cả Thu Minh lẫn Tóc Tiên đều có phần bối rối và ngượng chín mặt. Tuy nhiên, cả hai vẫn vui vẻ tiếp tục ghi hình, một lúc sau khi mic đã được tắt, nữ ca sĩ Bay cũng không quên “chỉnh” đàn em nên hạn chế tướng đi “hai hàng” khi đang trên sóng truyền hình.

Phương Thanh “vái lạy” Quang Dũng trên truyền hình

Trong chương trình Ai sẽ thành sao vừa lên sóng tối 2/4, chị Chanh cũng từng khiến cả khán phòng cười ầm vì hành động hài hước của mình.

Sau khi xem học trò Quang Dũng là Bảo Phát, Việt Phương biểu diễn Về đây nghe em – Thao thức vì em, Phương Thanh đã phấn khích đến mức đứng bật dậy, dùng hai tay làm động tác “vái lạy” Quang Dũng và nói: “Anh Quang Dũng ơi, em lạy anh một lạy.” Phương Thanh "vái lạy" vì ngưỡng mộ Quang Dũng.

Nữ ca sĩ tỏ ra bất ngờ và thán phục tài năng huấn luyện của Quang Dũng. Cô cũng không quên yêu cầu giọng ca Vị ngọt đôi môi và giám khảo Ngọc Sơn lên sân khấu trình bày lại tiết mục của học trò.

Mỹ Tâm bị Mr Đàm, Tuấn Hưng “cưỡng hôn” trên ghế nóng

Khi tham gia The Voice 2015 với vai trò HLV, Mỹ Tâm đã đối mặt với rất nhiều tình huống “dở khóc dở cười” vì bị Mr. Đàm, Tuấn Hưng nhiều lần trêu chọc. Đáng chú ý trong số đó là màn cưỡng hôn đến hài hước của hai nam HLV dành cho cô.

Sau khi xem tiết mục của một thí sinh biểu diễn trên sân khấu, Tuấn Hưng tỏ ra nuối tiếc vì phần thi chưa thực sự đặc sắc. Anh sẵn sang tư vấn, định hướng giúp giọng ca trẻ tiến bộ thêm và khuyên thí sinh này liên hệ với anh qua Facebook.

Ngay lúc này, Mỹ Tâm lại lên tiếng trêu chọc đàn anh: "Thế trước đó chỉ cần liên hệ với anh qua Facbook là được chứ gì?", "Facebook của anh là gì?"... Nam ca sỹ trả lời: "Em cứ gõ Tuấn Hưng không dấu là ra". Tuy nhiên, "họa mi tóc nâu" cố tình giả ngơ như thể không hiểu phần "không dấu" là như thế nào. Hết bị Tuấn Hưng cưỡng hôn trên ghế nóng.

Giám khảo Tuấn Hưng quyết định "trả đũa" bằng cách đi qua chỗ ngồi của Mỹ Tâm và bất ngờ hôn vào má của nữ ca sĩ Tóc nâu môi trầm, làm cô hét toáng lên. "Lợi dụng" tình hình "rối ren", Đàm Vĩnh Hưng cũng bất thình lình chạy sang hôn vào trán của "người tình không bao giờ cưới" với lý do "cho các fan của Mỹ Tâm thấy sự công bằng".

Mr. Đàm tình nguyện “xách dép” và “yêu dại khờ” Mỹ Tâm

Cũng trong chương trình The Voice 2015, Mr. Đàm, Mỹ Tâm lại một lần nữa làm “dậy sóng” cộng đồng mạng bởi những phát ngôn gây sốc.

Sau khi chứng kiến Thu Phương cứu học trò Đàm Vĩnh Hưng về đội, “ông hoàng nhạc Việt” đã bày tỏ sự cảm kích dành cho đàn chị và hứa sẽ xách vali cho giọng ca Chưa bao giờ trong thời gian tới.

Chứng kiến Mr. Đàm ngọt ngào với Thu Phương, Mỹ Tâm tỏ ra ghen tị và cho biết, từ trước tới nay cô chưa nhận được bất cứ điều gì từ Mr. Đàm. Ngay lập tức, giọng ca Góc khuất lên tiếng phản đối: “Em ơi, anh đã xách dép cho em suốt 10 năm nay mà em không chịu!” khiến cả khán phòng bật cười thích thú. Mr. Đàm tình nguyện yêu dại khờ và xách dép cho Mỹ Tâm 10 năm.



Nữ HLV Thu Phương đã lên tiếng chê trách, khuyên Mr. Đàm nên xem lại tình cảm 10 năm vô ích của mình. Tuy nhiên, Mr. Đàm vẫn tỏ ra bình thản và cho biết, anh chấp nhận yêu dại khờ, quan trọng nhất là nam ca sỹ muốn Mỹ Tâm cảm nhận được là anh yêu cô.

