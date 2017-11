HH Đại Dương và loạt người đẹp Việt "đua" tháo sụn mũi

>>> Mời quý độc giả xem video "màn thi ứng xử của Hoa hậu Đại dương 2017". Nguồn Youtube:

Tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh dù vừa mới đăng quang nhưng đã vướng phải khá nhiều lùm xùm tranh cãi quanh câu chuyện nhan sắc. Đặc biệt là mới đây, khi cô có phát ngôn khá đụng chạm đến Nguyễn Thị Thành, thí sinh Hoa khôi Du lịch 2017. Cụ thể là khi được so sánh với Nguyễn Thị Thành, cô nàng Tân Hoa hậu đã vô tư nói rằng: "Không thể so sánh tôi với Nguyễn Thị Thành, vì tôi đã can đảm tháo mũi; còn Thành thì không đủ can đảm tháo răng trước khi dự thi một đấu trường nhan sắc".