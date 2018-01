Hà Hồ đăng status đầy ẩn ý: "Thôi đừng vỗ ngực xưng tên mà làm chi"

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đăng tải một đoạn video cùng status của cô. Nội dung status Hồ Ngọc Hà nức nở khen ca khúc Never Enough được hát trong phim The greatest showman được kết hợp bởi cặp đôi nữ danh ca Jenny Lind (do Rebecca Ferguson thủ vai) và người hát thực chất sau hậu trường là ca sĩ The Voice Loren Allred. (Cả hai đã có màn kết hợp ăn ý, những biểu cảm tinh tế của Rebecca Ferguson cùng những ca từ tha thiết ngân vang Loren Allred đã nâng tầm ca khúc đồng thời đây chính là phần hay nhất của bộ phim, chạm tới được cảm xúc của khán giả).

Status của ca sĩ Hồ Ngọc Hà viết:

Với tôi đây mới là đỉnh cao của âm nhạc. Khó ai có thể hát vừa kỹ thuật, vừa truyền cảm, vừa cao vừa thấp, vừa mạnh vừa nhẹ, vừa muốn trào nước mắt vừa muốn nuốt vào trong…Đầy tinh tế và văn hoá của từ tốn. Đỉnh cao của đỉnh cao là khiêm tốn. Đỉnh cao của dòng nhạc này đó là chẳng tự so sánh mình với dòng nhạc khác vì bản thân nó tự kiêu hãnh. Xét cho cùng âm nhạc đỉnh cao là làm cho số đông rợn gáy, thán phục và chẳng còn lời bình nào để tả…Cả ngày hôm nay chỉ tìm tòi, xem đi xem lại để thấy chúng ta bé tí teo ah. Cứ kiếm tiền sống qua ngày thôi đừng vỗ ngực xưng tên mà làm chi".

Dòng chia sẻ trên trang cá nhân của ca sỹ Hồ Ngọc Hà lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Thậm chí một vài fans Hồ Ngọc Hà còn nhận xét status của Hồ Ngọc Hà quá thâm thuý và sâu cay, dường như đang ám chỉ tới “Nữ hoàng bolero” Lệ Quyên. Facebooker Nguyễn Thu Trang bình luận: "Bài hát thì hay rồi. Nhưng lời của chị còn hay hơn kìa... love". Facebooker Hugh Le viết: "Phim hay, hát tuyệt vời, em nói thật là thâm thuý" Hồ Ngọc Hà quyễn rũ trong bộ váy trắng thêu ren. Facebooker Nhật Huy cũng đồng tình cho rằng status của Hồ Ngọc Hà quá thâm thuý: "Cũng như cá nhân chị: vừa kỹ thuật, vừa truyền cảm, vừa cao vừa thấp, vừa mạnh vừa nhẹ, vừa muốn trào nước mắt vừa muốn nuốt vào trong" chị khiến số đông rợn gáy và phải thán phục đó".

Hình ảnh mới nhất của ca sĩ Lệ Quyên trong buổi họp bảo.

Trước đó, trong buổi họp báo ra mắt liveshow Lệ Quyên hát nhạc Trịnh Công Sơn với tựa đề Ru đời đi nhé, trước lo ngại Lệ Quyên hát nhạc Trịnh liệu có ổn khi mà có quá nhiều tượng đài trước đó hát nhạc Trịnh đã thành công như: Khánh Ly, Hồng Nhung, nữ ca sĩ đã chia sẻ với báo chí: “Mọi người hãy trở về với thời tôi mới hát Bolero. Lúc đó, nhắm mắt và có nằm mơ cũng không ai nghĩ tôi hát Bolero mà được đón nhận như hôm nay. Đó là sự thay đổi quá lớn vì tôi xuất thân là một ca sĩ hát nhạc trẻ, chứ không phải Bolero.

Vậy nhưng tôi đã hát được và đã chuyên chở được. Tôi dám nói là không nhạc nào khó hơn nhạc Bolero, chông gai hơn nhạc Bolero, nhưng tôi đã hát và được như vậy.

Về nhạc Trịnh, tôi không so sánh về độ khó, nhưng thực sự mà nói nhạc Trịnh gần với nhạc trẻ, nhạc tiền chiến. Màu sắc nhạc Trịnh sẽ không làm khó ca sĩ xuất thân nhạc trẻ như tôi.

Khi hát nhạc Trịnh, tôi ít hoang mang hơn so với hát Bolero của thuở mới hát. Tôi tin 10 năm hát Bolero sẽ giúp tôi tích lũy được nhiều trải nghiệm để hát nhạc Trịnh, cột hơi cũng mượt mà hơn để cuộc thử nghiệm này sẽ dễ dàng được đón nhận hơn”.

Đồng thời ca sĩ Lệ Quyên cũng khẳng định: “Lệ Quyên chỉ có một. Giọng hát của Lệ Quyên, không có người thứ hai hát giống Lệ Quyên được. Chứ không phải không ai thay thế được cái đỉnh cao, sức hút của Lệ Quyên”.