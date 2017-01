Jennifer Lopez, sao tuổi Dậu nóng bỏng và quyền lực nhất Hollywood

Sự nghiệp nhảy múa của Jennifer Lopez đã kéo dài gần 40 năm. Lên 5 tuổi, Jennifer Lopez đã học nhảy. Từ khởi đầu khiêm tốn tại Bronx, New York, J.Lo đã gây ấn tượng với giới giải trí toàn cầu nhờ tài năng nhảy múa và ca hát của mình. Jennifer Lopez được bạn bè đặt cho nick name là La Guitarra nhờ thân hình giống chiếc đàn ghi ta của cô. Jennifer Lopez kiêng rượu và thuốc lá bởi cô hiểu hai chất gây nghiện đó có thể phá hoại vẻ ngoài tuyệt đẹp của mình, mà chính nhờ thân hình hấp dẫn đó cô mới được nhiều người chú ý và nổi tiếng. (Ảnh: BellaNaija) Bạn diễn luôn bị nữ hoàng Latin mê hoặc khi đóng chung phim. Trong thời gian đóng phim Money Train, tin đồn cho hay, hai nam diễn viên Wesley Snipes và Woody Harrelson đều mê mẩn J.Lo. (Ảnh: Extra) Vòng 3 của Jennifer Lopez trở thành cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. Có tin cho hay Jennifer Lopez và vòng 3 của cô đã trở thành một phần trong lịch sử văn hóa pop. J.Lo có vòng 3 vô cùng hấp dẫn và đấng nam nhi nào cũng không thể rời mắt nhìn. Thậm chí, rapper Mix-a-Lot, tác giả của Baby Got Back thừa nhận không có gì gây cảm hứng cho ông bằng Jennifer Lopez. (Ảnh: hawtcelebs.com) Biết điểm mạnh của mình là vòng 3, Jennifer Lopez đã không ngại ngần mua bảo hiểm cho cặp mông tới 300 triệu USD. (Ảnh: Celebuzz) Lopez được mệnh danh là một trong những phụ nữ đáng mơ ước nhất thế giới. Tạp chí Details chọn Lopez là Người phụ nữ quyến rũ nhất năm 1998, năm 2011 J.Lo đứng đầu danh sách 100 phụ nữ sexy nhất do FHM bình chọn và là một trong Những người phụ nữ xinh đẹp nhất do People bình chọn. (Ảnh: Youtube) Chính vì ngoại hình bắt mắt đó mà sau nhiều lần đò thất bại và ở cái tuổi U50, Jennifer Lopez vẫn đủ sức hút với các chàng trai trẻ như vũ công Casper Smart, kém cô 18 tuổi hay rapper Drake (ảnh), kém cô 17 tuổi, say như điếu đổ. (Ảnh: Mirror) Nữ ca sĩ sinh năm 1969 được coi là ca sĩ Hispanic có ảnh hưởng nhất ở Mỹ. Cô giúp phá vỡ những rào cản về chủng tộc trong ngành công nghiệp giải trí. Cô cũng là nữ diễn viên có nguồn gốc Hispanic có thu nhập cao nhất trong lịch sử. Ước tình tài sản của Lopez hiện là hơn 300 triệu USD. Năm 2012, tạp chí Forbes bình chọn cô là Người nổi tiếng Latino quyền lực nhất thế giới. (Ảnh: IBTimes)

Sự nghiệp nhảy múa của Jennifer Lopez đã kéo dài gần 40 năm. Lên 5 tuổi, Jennifer Lopez đã học nhảy. Từ khởi đầu khiêm tốn tại Bronx, New York, J.Lo đã gây ấn tượng với giới giải trí toàn cầu nhờ tài năng nhảy múa và ca hát của mình. Jennifer Lopez được bạn bè đặt cho nick name là La Guitarra nhờ thân hình giống chiếc đàn ghi ta của cô. Jennifer Lopez kiêng rượu và thuốc lá bởi cô hiểu hai chất gây nghiện đó có thể phá hoại vẻ ngoài tuyệt đẹp của mình, mà chính nhờ thân hình hấp dẫn đó cô mới được nhiều người chú ý và nổi tiếng. (Ảnh: BellaNaija) Bạn diễn luôn bị nữ hoàng Latin mê hoặc khi đóng chung phim. Trong thời gian đóng phim Money Train, tin đồn cho hay, hai nam diễn viên Wesley Snipes và Woody Harrelson đều mê mẩn J.Lo. (Ảnh: Extra) Vòng 3 của Jennifer Lopez trở thành cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. Có tin cho hay Jennifer Lopez và vòng 3 của cô đã trở thành một phần trong lịch sử văn hóa pop. J.Lo có vòng 3 vô cùng hấp dẫn và đấng nam nhi nào cũng không thể rời mắt nhìn. Thậm chí, rapper Mix-a-Lot, tác giả của Baby Got Back thừa nhận không có gì gây cảm hứng cho ông bằng Jennifer Lopez. (Ảnh: hawtcelebs.com) Biết điểm mạnh của mình là vòng 3, Jennifer Lopez đã không ngại ngần mua bảo hiểm cho cặp mông tới 300 triệu USD. (Ảnh: Celebuzz) Lopez được mệnh danh là một trong những phụ nữ đáng mơ ước nhất thế giới. Tạp chí Details chọn Lopez là Người phụ nữ quyến rũ nhất năm 1998, năm 2011 J.Lo đứng đầu danh sách 100 phụ nữ sexy nhất do FHM bình chọn và là một trong Những người phụ nữ xinh đẹp nhất do People bình chọn. (Ảnh: Youtube) Chính vì ngoại hình bắt mắt đó mà sau nhiều lần đò thất bại và ở cái tuổi U50, Jennifer Lopez vẫn đủ sức hút với các chàng trai trẻ như vũ công Casper Smart, kém cô 18 tuổi hay rapper Drake (ảnh), kém cô 17 tuổi, say như điếu đổ. (Ảnh: Mirror) Nữ ca sĩ sinh năm 1969 được coi là ca sĩ Hispanic có ảnh hưởng nhất ở Mỹ. Cô giúp phá vỡ những rào cản về chủng tộc trong ngành công nghiệp giải trí. Cô cũng là nữ diễn viên có nguồn gốc Hispanic có thu nhập cao nhất trong lịch sử. Ước tình tài sản của Lopez hiện là hơn 300 triệu USD. Năm 2012, tạp chí Forbes bình chọn cô là Người nổi tiếng Latino quyền lực nhất thế giới. (Ảnh: IBTimes)