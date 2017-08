Xuất hiện hướng nâng cấp dành cho BTR-60BP Việt Nam ở Army-2017

Một trong số đó có thể kể tới biến thể nâng cấp của dòng xe bọc thép chở quân BTR-82A là BTR-87, lần đầu tiên được giới thiệu tại Diễn đàn quân sự quốc tế Army-2017. BTR-87 sở hữu một loạt các cải tiến đáng kể so với các dòng BTR truyền thống trước đây của Liên Xô và Nga sau này, khi nó đã giải quyết được hầu hết các nhược điểm cố hữu trên BTR. Nguồn ảnh: RT. Và một trong những nhược điểm đó chính là thiết kế của cửa đổ quân trên các dòng BTR, với BTR-87 nhược điểm này được loại bỏ triệt để. Khi cửa đổ quân của xe được đưa hẳn ra phía sau còn động cơ được đặt ra phía trước, không chỉ giúp binh sĩ bên trong xe đổ quân dễ dàng hơn sự thay đổi này còn giúp mở rộng không gian bên trong khoang chở quân của BTR-87 so với người tiền nhiệm BTR-82A. Nguồn ảnh: RT. Thiết kế này không thực sự mới nhưng nó cho thấy sự thay đổi về mặt thiết kế chung của các dòng xe bọc thép tương lai do Nga phát triển. Từ sự thay đổi đó Việt Nam cũng cần có những hướng đi mới để hiện đại hóa các dòng BTR của mình đang có trong biên chế. Trong ảnh là khoang chở quân bên trong BTR-87 với sức chứa khoảng 8 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị. Nguồn ảnh: RT. Về tổng thể, BTR-87 vẫn giữ nguyên thiết kế của BTR-82A với cấu trúc thân tương tự. Bên cạnh thay đổi đã nói trước đó, biến thể xe bọc thép chở quân này còn được nâng cấp hệ thống vũ khí chính với trung tâm vẫn là pháo tự động 30mm nhưng được trang bị thêm vũ khí chống tăng. Nguồn ảnh: rg.ru. Theo đó tổ hợp vũ khí tự động MB2 trên BTR-87 ngoài pháo tự động 30mm 2A72 và súng máy đồng trục 7,62mm PKTM nó còn được trang bị thêm bốn tên lửa chống tăng dẫn đường 9M133 Kornet. Như vậy sức mạnh hỏa lực trên BTR-87 đã được cải thiện đáng kể, cho phép nó tấn công được nhiều loại mục tiêu hơn. Nguồn ảnh: rg.ru. Như đã nói ở trên hệ thống động cơ của BTR-87 được đặt ra phía trước ngay cạnh vị trí của lái xe, nhưng trọng lượng xe cũng không thay đổi quá nhiều vẫn 16 tấn. Với hệ thống động cơ mới có công suất 312 mã lực, BTR-87 có thể di chuyển với vận tốc lên đến 90km/h trên địa hình bằng phẳng hoặc 10km/h khi di chuyển dưới nước. Nguồn ảnh: rg.ru. Từ hướng đi trên của Nga đối với BTR-82A, Việt Nam cũng có thể áp dụng gói nâng cấp này dành cho dòng xe bọc thép chở quân BTR-60PB đang được trang bị rộng rãi trong nhiều đơn vị thiết giáp của ta. Khi mà hai dòng BTR này có thiết kế gần như tương tự nhau. Nguồn ảnh: Vietnamplus. Nếu triển khai gói nâng cấp dành cho BTR-60PB Việt Nam, chúng ta không cần tập trung quá nhiều vào hệ thống vũ khí của xe mà chỉ cần thay đổi thiết kế đổ quân, cải tiến động cơ và trang bị lại hệ thống thông tin liên lạc. Cho phép BTR-60BP tác chiến hiệu quả hơn trong môi trường chiến tranh hiện đại. Nguồn ảnh: QPVN. Xe bọc thép chở quân BTR-60PB là biến thể phổ biến nhất của dòng BTR-60, nó được thiết kế từ năm 1955. Có hơn 26.000 chiếc BTR-60 được sản xuất ở Liên Xô và Romania, xuất khẩu tới hàng chục quốc gia (gồm cả Việt Nam – được Liên Xô viện trợ từ năm 1973). Nguồn ảnh: QPVN. BTR-60PB nặng từ 10,2-10,3 tấn, dài 7,22m, rộng 2,83m, cao 2,42m, bọc lớp giáp thép mỏng chỉ chống được đạn cỡ 7,62mm (bắn cách 100m hoặc xa hơn) và mảnh đạn pháo. Nhìn chung, nhiệm vụ của BTR-60PB là chở quân trên chiến trường, không phải là chiến đấu trực tiếp, nên khó đòi hỏi cao về hỏa lực, giáp. Nguồn ảnh: Wikimedia. Xe được trang bị 4 cặp bánh lốp cùng động cơ xăng GAZ-49B cho tốc độ trên đường băng tới 80km/h. Ngoài khả năng cơ động tốt trên bộ, BTR-60PB còn được biết tới khả năng bơi lội tuyệt vời nhờ hệ thống chân vịt đặt ở đuôi xe. Nó cho phép xe di chuyển trên sông ngòi, hồ, biển với tốc độ 10km/h. Nguồn ảnh: Wikimedia. Tháp pháo trên nóc xe trang bị đại liên 14,5mm (xuyên giáp dày 32mm cách 500m) cùng súng máy đồng trục 7,62mm để chi viện hỏa lực cho các chiến sĩ khi cần. Đại liên 14,5mm cơ bản đã lỗi thời so với môi trường chiến tranh hiện tại, ta vẫn có thể nâng cấp nó lên pháo 30mm tương tự như BTR-82A. Nguồn ảnh: Wikimedia.

