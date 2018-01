Xem Công binh Trung Quốc rèn quân dưới cái lạnh -20 độ C

Lực lượng Công binh Trung Quốc vừa có một cuộc tập trận quy mô lớn dưới cái lạnh âm 20 độ C ở một tỉnh miền Bắc nước này. Nguồn ảnh: Sina. Cuộc tập trận trên được Quân đội Trung Quốc tổ chức ngay trong những ngày đầu năm 2018 diễn ra từ ngày 3/1, ngay sau khi cả thế giới bước qua thềm năm mới. Nguồn ảnh: Sina. Công binh Trung Quốc luyện tập rà phá và cài đặt bom mìn, thuốc nổ dưới cái lạnh âm 20 độ C. Ở nhiệt độ này, mặt đất hầu như sẽ bị đóng băng nên việc đào hay chôn những quả mìn là điều hết sức khó khăn. Nguồn ảnh: Sina. Các xe tăng chủ lực Type 96A tham gia cuộc tập trận của lực lượng công binh Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Xe tăng Type 96 được Trung Quốc sử dụng từ năm 1997 tới nay, loại xe tăng này có trọng lượng 42,8 tấn, sử dụng kíp lái ba người kèm theo hệ thống nạp đạn tự động được Trung Quốc quảng cáo là hiện đại bậc nhất thế giới. Nguồn ảnh: Sina. Trang bị của binh lính Trung Quốc giúp họ chống chọi lại cái lạnh -20 độ C trông cũng khá bình thường với mũ chùm tai và quần áo không quá dày, đảm bảo người lính vẫn có khả năng vận động tốt. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc lại lên tiếng phản đối kiểu trang phục này vì nó hoàn toàn không có tác dụng ngụy trang trong môi trường tuyết trắng. Nguồn ảnh: Sina. Các xe thiết giáp, xe tăng của Trung Quốc cũng không sử dụng loại màu sơn ngụy trang đặc biệt khi tập trận trong điều kiện tuyết rơi phủ kín địa hình. Nguồn ảnh: Sina. Cũng nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng, trong điều kiện thực chiến, trang phụ mang màu trắng hoàn toàn sẽ được cấp phát cho các đơn vị một cách nhanh chóng. Nguồn ảnh: Sina.Lính Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm trong cuộc tập trận "đại hàn" dưới nhiệt độ -20 độ C. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem và cảm nhận Video: Sức mạnh kinh hoàng của quân đội Trung Quốc.

Lực lượng Công binh Trung Quốc vừa có một cuộc tập trận quy mô lớn dưới cái lạnh âm 20 độ C ở một tỉnh miền Bắc nước này. Nguồn ảnh: Sina. Cuộc tập trận trên được Quân đội Trung Quốc tổ chức ngay trong những ngày đầu năm 2018 diễn ra từ ngày 3/1, ngay sau khi cả thế giới bước qua thềm năm mới. Nguồn ảnh: Sina. Công binh Trung Quốc luyện tập rà phá và cài đặt bom mìn, thuốc nổ dưới cái lạnh âm 20 độ C. Ở nhiệt độ này, mặt đất hầu như sẽ bị đóng băng nên việc đào hay chôn những quả mìn là điều hết sức khó khăn. Nguồn ảnh: Sina. Các xe tăng chủ lực Type 96A tham gia cuộc tập trận của lực lượng công binh Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Xe tăng Type 96 được Trung Quốc sử dụng từ năm 1997 tới nay, loại xe tăng này có trọng lượng 42,8 tấn, sử dụng kíp lái ba người kèm theo hệ thống nạp đạn tự động được Trung Quốc quảng cáo là hiện đại bậc nhất thế giới. Nguồn ảnh: Sina. Trang bị của binh lính Trung Quốc giúp họ chống chọi lại cái lạnh -20 độ C trông cũng khá bình thường với mũ chùm tai và quần áo không quá dày, đảm bảo người lính vẫn có khả năng vận động tốt. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc lại lên tiếng phản đối kiểu trang phục này vì nó hoàn toàn không có tác dụng ngụy trang trong môi trường tuyết trắng. Nguồn ảnh: Sina. Các xe thiết giáp, xe tăng của Trung Quốc cũng không sử dụng loại màu sơn ngụy trang đặc biệt khi tập trận trong điều kiện tuyết rơi phủ kín địa hình. Nguồn ảnh: Sina. Cũng nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng, trong điều kiện thực chiến, trang phụ mang màu trắng hoàn toàn sẽ được cấp phát cho các đơn vị một cách nhanh chóng. Nguồn ảnh: Sina. Lính Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm trong cuộc tập trận "đại hàn" dưới nhiệt độ -20 độ C. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem và cảm nhận Video: Sức mạnh kinh hoàng của quân đội Trung Quốc.