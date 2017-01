Xe tăng Cruiser Mk III: "Quan tài di động" trong CTTG 2

Cruiser Mk III là một trong những dòng xe tăng hành trình (còn được gọi là xe tăng kỵ binh) được Quân đội Anh phát triển trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Nó là phiên bản trái ngược lại hoàn toàn với những chiếc xe tăng bộ binh cùng thời. Nếu các dòng xe tăng bộ binh của Anh thiên về sức mạnh hỏa lực và lớp giáp bảo vệ chắc chắn thì Cruiser Mk III lại chỉ chú trọng về khả năng cơ động. Nguồn ảnh: arms-expo. Dẫu vậy, Cruiser Mk III không phải là phiên bản tăng Cruiser đầu tiên của Anh khi trước nó là các biến thể Cruiser Mk I và Cruiser Mk II. Dù hai biến thể Cruiser trước đó có trọng lượng thấp từ 1-2 tấn so với Cruiser Mk III nhưng chúng vẫn chưa thể làm hài lòng các tướng lĩnh khó tính của Anh do có tốc độ di chuyển quá chậm. Nguồn ảnh: arms-expo. Và khi các kỹ sư Anh nhìn sang những chiếc xe tăng BT của Liên Xô họ đã biết mình cần phải làm gì để cải thiện khả năng cơ động của những chiếc Cruiser. Đó chính là hệ thống treo Christie do kỹ sư J. Walter Christie của Mỹ phát triển và hệ thống treo này sử dụng hệ thống động cơ nhẹ hơn nhiều so với những chiếc Cruiser trước đó. Nguồn ảnh: arms-expo. Quá trình thiết kế Cruiser Mk III diễn ra từ năm 1936-1937 do nhà máy chế tạo ôtô thương mại Morris của Anh đảm nhận và dĩ nhiên chính phủ Anh phải mua lại thiết kế thống treo Christie từ Mỹ thông qua một tổ chức thương mại trung gian. Dù vậy Cruiser Mk III lại không hề có một tương lai tươi sáng như những người chế tạo ra chúng mong đợi. Nguồn ảnh: arms-expo. Nguyên mẫu xe tăng Cruiser Mk III đầu tiên là A13-E1 được chuyển giao cho Quân đội Anh vào năm 1937 và khoảng thời gian sau đó nó được đưa vào sản xuất thử nghiệm hạn chế với số lượng từ 50-60 chiếc. Trong quá trình hoạt động Cruiser Mk III đã bộc lộ quá nhiều khuyết điểm khiến nó không thể được đưa vào sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: arms-expo. Như đã nói ở trên điểm mạnh lớn nhất của Cruiser Mk III là khả năng cơ động khi chiếc xe tăng này có thể di chuyển với vận tốc hơn 48km/h lớn hơn nhiều so với Cruiser Mk I hay Cruiser Mk II. Nhưng đi kèm theo nó là hệ thống giáp bảo vệ quá yếu chỉ dày tối đa 14mm và thấp nhất là 6mm. Nguồn ảnh: arms-expo. Với lớp giáp bảo vệ như vậy Cruiser Mk III khó có thể sống sót trước các dòng xe tăng hạng nhẹ của Đức chứ đừng nói đến xe tăng hạng trung. Và có một thực tế là khả năng cơ động của Cruiser Mk III hoàn toàn vô dụng trên chiến trường khi những chiếc xe tăng Đức có khả năng cơ động cũng không hề kém cạnh. Nguồn ảnh: arms-expo. Mặt khác cả phần giáp hai bên hông lẫn phía trước thân xe đều có thiết kế quá mở khiến nó dễ trở thành mục tiêu cho các loại súng chống tăng, ngay cả khi được trang bị thêm lớp giáp bảo vệ bên ngoài thì nhược điểm này cũng không thể được khắc phục. Đó chính là nguyên nhân khiến toàn bộ số Cruiser Mk III của Anh khi tham chiến đều bị tiêu diệt nhanh hơn các dòng xe tăng khác. Nguồn ảnh: arms-expo. Cruiser Mk III được trang bị hệ thống động cơ khá mạnh mẽ với động cơ xăng Nuffield Liberty V12 có công suất 340 mã lực cho phép nó có thể di chuyển với vận tốc hơn 48km/h trên nhiều loại địa hình khác nhau. Nguồn ảnh: arms-expo. Động cơ dù là điểm sáng của Cruiser Mk III nhưng trên thực tế nó cũng không đáng tin cậy nhất là khi phải làm việc dưới điều kiện khắc nghiệt như ở sa mạc. Ngoài ra tầm hoạt động của chiếc xe tăng này cũng khá hạn chế chỉ khoảng 90km nếu như không mang theo nhiên liệu phụ. Nguồn ảnh: arms-expo. Cận cảnh hệ thống bánh xích với hệ thống treo Christie của Cruiser Mk III, nó cũng là dòng xe tăng đầu tiên của Anh được trang bị hệ thống treo này. Nguồn ảnh: arms-expo. Quay lại sức mạnh hỏa lực, Cruiser Mk III được trang bị pháo tiêu chuẩn Ordnance QF 2-pounder 40mm và một súng máy đồng trục Vickers đó là tất cả những gì nó. Thiết kế vị trí ngắm dành cho xạ thủ lẫn trưởng xe trên Cruiser Mk III cũng không được tốt cho lắm do tháp pháo có không gian khá hạn chế. Nguồn ảnh: arms-expo. Các nguyên mẫu Cruiser Mk III ban đầu, tháp pháo của nó có hình thang và có lớp giáp bảo vệ khá mỏng. Để cải thiện khả năng bảo vệ kíp chiến đấu sau này nó được gắn thêm lớp giáp bảo vệ bổ sung hai bên hông tháp pháo tạo thành hình thoi như trong hình. Nguồn ảnh: arms-expo. Súng máy Vickers của Cruiser Mk III với cơ số đạn nó có thể mang theo là hơn 3.700 viên cùng 87 viên đạn pháo 40mm. Nguồn ảnh: arms-expo. Nhìn chung dù rất có cố gắng để cải thiện khả năng cơ động của các dòng xe tăng hành trình nhưng Quân đội Anh lại bỏ qua quá nhiều yếu tố khiến chúng có thể sống sót được trên chiến trường. Thậm chí khi chỉ mới xuất hiện các dòng xe tăng Cruiser đã trở nên lỗi thời hơn so với các dòng xe tăng của Đức. Nguồn ảnh: arms-expo.

Cruiser Mk III là một trong những dòng xe tăng hành trình (còn được gọi là xe tăng kỵ binh) được Quân đội Anh phát triển trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Nó là phiên bản trái ngược lại hoàn toàn với những chiếc xe tăng bộ binh cùng thời. Nếu các dòng xe tăng bộ binh của Anh thiên về sức mạnh hỏa lực và lớp giáp bảo vệ chắc chắn thì Cruiser Mk III lại chỉ chú trọng về khả năng cơ động. Nguồn ảnh: arms-expo. Dẫu vậy, Cruiser Mk III không phải là phiên bản tăng Cruiser đầu tiên của Anh khi trước nó là các biến thể Cruiser Mk I và Cruiser Mk II. Dù hai biến thể Cruiser trước đó có trọng lượng thấp từ 1-2 tấn so với Cruiser Mk III nhưng chúng vẫn chưa thể làm hài lòng các tướng lĩnh khó tính của Anh do có tốc độ di chuyển quá chậm. Nguồn ảnh: arms-expo. Và khi các kỹ sư Anh nhìn sang những chiếc xe tăng BT của Liên Xô họ đã biết mình cần phải làm gì để cải thiện khả năng cơ động của những chiếc Cruiser. Đó chính là hệ thống treo Christie do kỹ sư J. Walter Christie của Mỹ phát triển và hệ thống treo này sử dụng hệ thống động cơ nhẹ hơn nhiều so với những chiếc Cruiser trước đó. Nguồn ảnh: arms-expo. Quá trình thiết kế Cruiser Mk III diễn ra từ năm 1936-1937 do nhà máy chế tạo ôtô thương mại Morris của Anh đảm nhận và dĩ nhiên chính phủ Anh phải mua lại thiết kế thống treo Christie từ Mỹ thông qua một tổ chức thương mại trung gian. Dù vậy Cruiser Mk III lại không hề có một tương lai tươi sáng như những người chế tạo ra chúng mong đợi. Nguồn ảnh: arms-expo. Nguyên mẫu xe tăng Cruiser Mk III đầu tiên là A13-E1 được chuyển giao cho Quân đội Anh vào năm 1937 và khoảng thời gian sau đó nó được đưa vào sản xuất thử nghiệm hạn chế với số lượng từ 50-60 chiếc. Trong quá trình hoạt động Cruiser Mk III đã bộc lộ quá nhiều khuyết điểm khiến nó không thể được đưa vào sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: arms-expo. Như đã nói ở trên điểm mạnh lớn nhất của Cruiser Mk III là khả năng cơ động khi chiếc xe tăng này có thể di chuyển với vận tốc hơn 48km/h lớn hơn nhiều so với Cruiser Mk I hay Cruiser Mk II. Nhưng đi kèm theo nó là hệ thống giáp bảo vệ quá yếu chỉ dày tối đa 14mm và thấp nhất là 6mm. Nguồn ảnh: arms-expo. Với lớp giáp bảo vệ như vậy Cruiser Mk III khó có thể sống sót trước các dòng xe tăng hạng nhẹ của Đức chứ đừng nói đến xe tăng hạng trung. Và có một thực tế là khả năng cơ động của Cruiser Mk III hoàn toàn vô dụng trên chiến trường khi những chiếc xe tăng Đức có khả năng cơ động cũng không hề kém cạnh. Nguồn ảnh: arms-expo. Mặt khác cả phần giáp hai bên hông lẫn phía trước thân xe đều có thiết kế quá mở khiến nó dễ trở thành mục tiêu cho các loại súng chống tăng, ngay cả khi được trang bị thêm lớp giáp bảo vệ bên ngoài thì nhược điểm này cũng không thể được khắc phục. Đó chính là nguyên nhân khiến toàn bộ số Cruiser Mk III của Anh khi tham chiến đều bị tiêu diệt nhanh hơn các dòng xe tăng khác. Nguồn ảnh: arms-expo. Cruiser Mk III được trang bị hệ thống động cơ khá mạnh mẽ với động cơ xăng Nuffield Liberty V12 có công suất 340 mã lực cho phép nó có thể di chuyển với vận tốc hơn 48km/h trên nhiều loại địa hình khác nhau. Nguồn ảnh: arms-expo. Động cơ dù là điểm sáng của Cruiser Mk III nhưng trên thực tế nó cũng không đáng tin cậy nhất là khi phải làm việc dưới điều kiện khắc nghiệt như ở sa mạc. Ngoài ra tầm hoạt động của chiếc xe tăng này cũng khá hạn chế chỉ khoảng 90km nếu như không mang theo nhiên liệu phụ. Nguồn ảnh: arms-expo. Cận cảnh hệ thống bánh xích với hệ thống treo Christie của Cruiser Mk III, nó cũng là dòng xe tăng đầu tiên của Anh được trang bị hệ thống treo này. Nguồn ảnh: arms-expo. Quay lại sức mạnh hỏa lực, Cruiser Mk III được trang bị pháo tiêu chuẩn Ordnance QF 2-pounder 40mm và một súng máy đồng trục Vickers đó là tất cả những gì nó. Thiết kế vị trí ngắm dành cho xạ thủ lẫn trưởng xe trên Cruiser Mk III cũng không được tốt cho lắm do tháp pháo có không gian khá hạn chế. Nguồn ảnh: arms-expo. Các nguyên mẫu Cruiser Mk III ban đầu, tháp pháo của nó có hình thang và có lớp giáp bảo vệ khá mỏng. Để cải thiện khả năng bảo vệ kíp chiến đấu sau này nó được gắn thêm lớp giáp bảo vệ bổ sung hai bên hông tháp pháo tạo thành hình thoi như trong hình. Nguồn ảnh: arms-expo. Súng máy Vickers của Cruiser Mk III với cơ số đạn nó có thể mang theo là hơn 3.700 viên cùng 87 viên đạn pháo 40mm. Nguồn ảnh: arms-expo. Nhìn chung dù rất có cố gắng để cải thiện khả năng cơ động của các dòng xe tăng hành trình nhưng Quân đội Anh lại bỏ qua quá nhiều yếu tố khiến chúng có thể sống sót được trên chiến trường. Thậm chí khi chỉ mới xuất hiện các dòng xe tăng Cruiser đã trở nên lỗi thời hơn so với các dòng xe tăng của Đức. Nguồn ảnh: arms-expo.