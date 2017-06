Xe chiến đấu BB BMP-2 thất sủng trước Puma AIFV

Theo đại diện công ty Projekt System & Management GmbH (PSM) của Cộng hòa Liên bang Đức, dòng xe chiến đấu bộ binh Puma AIFV có thể trở thành "người" thay thế cho thiết kế xe chiến đấu bộ binh BMP-2 huyền thoại của Liên Xô trong Quân đội Cộng hòa Czech.

Puma AIFV là dòng xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới do PSM (liên doanh giữa Krauss-Maffei Wegmann GmbH và Co. KG (KMW) and Öffnet externen Link cùng một số đơn vị khác vào năm 2002) cùng hợp tác phát triển.

Xe chiến đấu bộ binh Puma AIFV. Nguồn ảnh: Wikipedia

Những chiếc Puma đầu tiên được đưa vào sử dụng trong Quân đội Đức từ tháng 4/2015. AIFV Puma hiện phục vụ trong Lục quân Đức đã hơn một năm nay. Dự kiến 342 chiếc Puma sẽ được chuyển giao cho Quân đội Đức từ nay tới năm 2020.

Puma có kiểu dáng khá độc đáo với tháp pháo rất đẹp, trang bị pháo tự động 30mm MK 30-2/ABM có tốc độ bắn 200 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 3.000m. Ngoài ra, có thể trang bị trên tháp pháo các ống phóng tên lửa chống tăng Spike LR sở hữu cơ chế "bắn và quên", tầm tác chiến đến 4.000m.

Mặc dù đặc trưng của xe chiến đấu bộ binh là giáp bảo vệ thường khá mỏng, thế nhưng với Puma AIFV có lớp giáp cơ bản khá tốt, chống được đạn xuyên 14,5mm. Ngoài ra, nó được trang bị module giáp composite AMAP có thể chống được đạn xuyên động nặng hoặc đạn nổ lõm.

Đặc biệt, phiên bản của Đức được trang bị hệ thống phòng vệ đa năng chủ động có khả năng đánh chặn, phá hủy các tên lửa chống tăng Nga.

Puma nã pháo 30mm. Nguồn ảnh: Wikipedia

Xe chiến đấu bộ binh Puma nặng 31-43 tấn (tùy cấp độ giáp AMAP), dài 7,6m, rộng 3,9m, cao 3,6m. Kíp lái 3 người và chở được thêm 6 lính bộ binh. Xe có thể đạt tốc độ tối đa đến 70km/h với động cơ diesel MTU V10 892 công suất 1.100 mã lực.

Với những tính năng "khủng" này, Puma có khả năng cao được chọn trở thành xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Cộng hòa Czech. Hiện quốc gia này có khoảng 185 chiếc BMP-2 được sản xuất dưới thời Tiệp Khắc theo giấy phép và chuyển giao công nghệ của Liên Xô.