Xạ thủ Việt Nam diện quân phục dã chiến mới tại AARM

Theo trang thông tin chính thức của AARM 2017, 10 đội tuyển bắn súng tham gia AARM đã có mặt tại Singapore từ khá sớm để luyện tập làm quen thao trường cũng như vũ khí, trong đó có cả đội tuyển bắn súng quân dụng Việt Nam. Nguồn ảnh: AARM 2017. Giải bắn súng quân đội các nước ASEAN năm nay do Quân đội Singapore tổ chức, với sự tham gia của 10 nước ASEAN gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Nguồn ảnh: AARM 2017. AARM 2017 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 22 Tháng 11 năm 2017. Với sự tham gia của 550 quân nhân đến từ 10 đội tuyển tranh tài trong năm phần thi gồm: bắn súng tiểu liên, súng máy, súng ngắn cho nữ, và súng ngắn - súng trường cho nam. Nguồn ảnh: AARM 2017. Diễn ra lần đầu năm 1991 tại Malaysia, AARM là giải bắn súng quân dụng thường niên giữa các tay súng của quân đội các nước ASEAN. Không chỉ là nơi tranh tài giữa các tay súng tài năng nhất trong lực lượng lục quân 10 quốc gia Đông Nam Á, AARM còn là dịp để nâng cao tình hữu nghị, sự hiểu biết, học tập lẫn nhau và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN. Nguồn ảnh: AARM 2017. Có một điều đáng chú ý là trong AARM lần này, đội tuyến bắn súng Việt Nam đã sử dụng quân phục dã chiến K17 mới, vừa được chính thức chấp nhận trang bị hàng loạt thay cho bộ quân phục riêng có một số nét khác biệt so với bộ K07 vẫn thường xuất hiện trong các giải đấu trước đây. Nguồn ảnh: AARM 2017. Như vậy sau khi xuất hiện trong nước, đây là lần đầu tiên bộ quân phục dã chiến K17 này được xuất ngoại. Mẫu quân trang này có họa tiết khác biệt hoàn toàn so với bộ K07 kiểu cũ, màu sắc cũng đã được thay đổi. Nguồn ảnh: AARM 2017. Bên cạnh đó quân hiệu trên mũ, hay sao và vạch trên quân hàm kết hợp đã sử dụng chất liệu chỉ thêu, không dùng kim loại như trước nữa, việc này có tác dụng hơn khi hành quân trong đêm tối, sẽ không bị phản chiếu ánh sáng khi ánh đèn quét qua dẫn tới lộ vị trí. Nguồn ảnh: AARM 2017. Hình ảnh buổi khai mạc Giải bắn súng quân đội các nước ASEAN lần thứ 27 (AARM 2017) diễn ra tại Singapore từ ngày 6/11. Nguồn ảnh: AARM 2017. Hiện tại các đội tuyển bắn súng quân dụng đang bước vào những nội dung thi đấu đầu tiên, chưa rõ năm nay đoàn Việt Nam sẽ sử dụng những vũ khí nào, đó có thể là Galil ACE 32 hoặc STL-A1 do trong nước chế tạo hay vẫn là các loại súng khác hệ như carbine FNC và súng máy FN MAG quen thuộc. Nguồn ảnh: AARM 2017. Trong ảnh là các xạ thủ Việt Nam tham gia AARM 2017 với phần thi bắn súng máy FN MAG. Nguồn ảnh: AARM 2017.

