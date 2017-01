Vui mừng ngắm loạt vũ khí thương hiệu Việt Nam

Chấp hành nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành tháng 7/2011 về xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng xây dựng Đề án khoa học công nghệ KC.NQ.06 và xác định Viện vũ khí, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là một trong những đơn vị chủ công thực hiện đề án trên. Ảnh: Thiết kế vũ khí bộ binh tự động hóa cao mang thương hiệu Việt Nam. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Sau 5 năm thực hiện, đến nay Viện vũ khí (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã hoàn thành nhiều đề tài, trong đó có nhiều sản phẩm hàm lượng công nghệ cao. Ví dụ trong ảnh là tổ hợp súng máy tự động 12,7mm do Viện vũ khí thiết kế. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Loại súng máy tự động 12,7mm này có thể tích hợp lên xe bọc thép, tàu chiến hoặc đặt trong các công sự phòng ngự điều khiển bắn từ xa có camera ngày/đêm. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Đặc biệt, Viện vũ khí đã nghiên cứu chế tạo thành công nhiều mẫu đạn chống tăng mới dành cho B41, đồng thời chế tạo súng chống tăng hiện đại hơn. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Trong ảnh là loạt vũ khí bộ binh do Viện vũ khí trực tiếp tham gia thiết kế, chế tạo. Có thể điểm qua từ trái qua phải gồm: Súng cối triệt âm; súng phóng lựu tự động; súng chống tăng SCT-7 và đạn phá giáp ERA ĐCT-7; súng chống tăng SCT-29 và đạn phá giáp ĐCT-29. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Súng chống tăng SPG-9 – một trong những vũ khí chống tăng rất mạnh và đáng tin cậy do Việt Nam sản xuất. Loại súng này hiện được quân đội ta trang bị quy mô lớn cho bộ binh và thiết giáp. Ảnh: SPG-9 lắp trên xe bọc thép chở quân M113. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Súng phóng lựu ổ quay bán tự động do Việt Nam chế tạo theo mẫu Milkor MGL của Nam Phi. Súng dùng cỡ đạn 40mm, bắn 6 phát trong 3 giây, tầm bắn hiệu quả 375m, xa nhất đến 400m. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Trong ảnh là các loại súng phóng lựu liên thanh kiểu AGS-17 (ở phải, cuối hàng), súng bắn tỉa hạng nặng cỡ 12,7mm có thể bắn thủng xe bọc thép. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Một số loại đạn súng chống tăng B41 và đạn cối do Việt Nam chế tạo. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Một trong những sản phẩm thành công của Viện vũ khí những năm qua là đạn cối 82M-ST có tầm bắn và bán kính sát thương mạnh hơn dành cho súng cối 82mm. Ảnh: Bắn thử nghiệm đạn chống tăng kiểu mới. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Bắn thử nghiệm súng phóng lựu ổ quay bán tự động MGL. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Trong ảnh là những viên đạn cỡ 30mm “made in Vietnam” dành cho tổ hợp pháo cao tốc Ak-630/630M được trang bị trên nhiều chủng loại tàu chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Chấp hành nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành tháng 7/2011 về xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng xây dựng Đề án khoa học công nghệ KC.NQ.06 và xác định Viện vũ khí, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là một trong những đơn vị chủ công thực hiện đề án trên. Ảnh: Thiết kế vũ khí bộ binh tự động hóa cao mang thương hiệu Việt Nam. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Sau 5 năm thực hiện, đến nay Viện vũ khí (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã hoàn thành nhiều đề tài, trong đó có nhiều sản phẩm hàm lượng công nghệ cao. Ví dụ trong ảnh là tổ hợp súng máy tự động 12,7mm do Viện vũ khí thiết kế. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Loại súng máy tự động 12,7mm này có thể tích hợp lên xe bọc thép, tàu chiến hoặc đặt trong các công sự phòng ngự điều khiển bắn từ xa có camera ngày/đêm. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Đặc biệt, Viện vũ khí đã nghiên cứu chế tạo thành công nhiều mẫu đạn chống tăng mới dành cho B41, đồng thời chế tạo súng chống tăng hiện đại hơn. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Trong ảnh là loạt vũ khí bộ binh do Viện vũ khí trực tiếp tham gia thiết kế, chế tạo. Có thể điểm qua từ trái qua phải gồm: Súng cối triệt âm; súng phóng lựu tự động; súng chống tăng SCT-7 và đạn phá giáp ERA ĐCT-7; súng chống tăng SCT-29 và đạn phá giáp ĐCT-29. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Súng chống tăng SPG-9 – một trong những vũ khí chống tăng rất mạnh và đáng tin cậy do Việt Nam sản xuất. Loại súng này hiện được quân đội ta trang bị quy mô lớn cho bộ binh và thiết giáp. Ảnh: SPG-9 lắp trên xe bọc thép chở quân M113. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Súng phóng lựu ổ quay bán tự động do Việt Nam chế tạo theo mẫu Milkor MGL của Nam Phi. Súng dùng cỡ đạn 40mm, bắn 6 phát trong 3 giây, tầm bắn hiệu quả 375m, xa nhất đến 400m. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Trong ảnh là các loại súng phóng lựu liên thanh kiểu AGS-17 (ở phải, cuối hàng), súng bắn tỉa hạng nặng cỡ 12,7mm có thể bắn thủng xe bọc thép. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Một số loại đạn súng chống tăng B41 và đạn cối do Việt Nam chế tạo. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Một trong những sản phẩm thành công của Viện vũ khí những năm qua là đạn cối 82M-ST có tầm bắn và bán kính sát thương mạnh hơn dành cho súng cối 82mm. Ảnh: Bắn thử nghiệm đạn chống tăng kiểu mới. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Bắn thử nghiệm súng phóng lựu ổ quay bán tự động MGL. Nguồn ảnh: Kênh QPVN Trong ảnh là những viên đạn cỡ 30mm “made in Vietnam” dành cho tổ hợp pháo cao tốc Ak-630/630M được trang bị trên nhiều chủng loại tàu chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam.