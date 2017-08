Vừa thử nghiệm ở Syria, Mi-28UB đã được sản xuất hàng loạt

Theo Sputnik dẫn thông cáo của Tổng công ty trực thăng Nga cho hay, trong cuối năm nay công ty này sẽ chuyển giao ít nhất 8 trực thăng Mi-28UB cho Bộ Quốc phòng Nga, sau khi số trực thăng này hoàn tất giai đoạn thử nghiệm tại Rostvertol. Thông tin này được đưa ra chưa đầy một tháng Mi-28UB xuất hiện tại Syria như một phần của chương trình thử nghiệm dòng trực thăng này. Nguồn ảnh: RT. Andrey Boginsky, Giám đốc điều hành của Trực thăng Nga cho biết, lô Mi-28UB đầu tiên đóng vai trò đặc biệt đối với công ty này cũng như nhà máy chế tạo trực thăng ở Rostvertol. Khi chúng sẽ là tiền đề để Bộ Quốc phòng Nga đánh giá cho kế hoạch mua sắm mẫu trực thăng tấn công này trong tương lai. Nguồn ảnh: RT. Mi-28UB vốn là phiên bản huấn luyện chiến đấu của dòng trực thăng tấn công Mi-28 tiên tiến vốn đang khá thành công trên thị trường xuất khẩu vũ khí của Nga, cũng là một trong hai dòng trực thăng tấn công hiện đại nhất của nước này. Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện đào tạo, Mi-28UB vẫn có thể hoạt động như một chiếc Mi-28 thông thường. Nguồn ảnh: RT. Với biến thể huấn luyện này, trực thăng Mi-28UB sở hữu một hệ thống điều khiển kép cho phép phi công điều khiển trực thăng từ một trong hai vị trí trên trực thăng, ở ghế chính hoặc ở ghế phụ. Thiết kế này nhìn chung sẽ giúp giảng viên hướng dẫn học viên Mi-28 cách vận hành trực thăng hiệu quả hơn so với các mẫu Mi-28 thông thường. Nguồn ảnh: airwar.ru. Còn đối với việc Mi-28UB được thử nghiệm tại Syria, nhiều khả năng Trực thăng Nga muốn sử dụng chiến trường này như một thực địa để thu thập các dữ liệu cần thiết để tiếp tục hoàn thiện biến thể “UB”. Nguồn ảnh: Komotoz.ru. Điểm khác biệt của Mi-28UB so với các phiên bản khác là hai cabin buồng lái được bố trí hai hệ thống lái thủy cơ học phục vụ cho công tác huấn luyện phi công. Các phiên bản khác của Mi-28 cũng đều có hai buồng lái, tuy nhiên chỉ có một hệ thống lái. Do đó, khi cần can thiệp vào tình huống khẩn cấp, giáo viên bay khó mà hỗ trợ và xử lý cho học viên. Nguồn ảnh: defence.ru. Ngoài ra còn có những cải tiến về mái vòm buồng lái, nắp kính buồng lái giúp giáo viên bay dễ dàng kiểm soát hoạt động của học viên. Bên cạnh cải tiến đó, hầu như hiện nay “Trực thăng Nga” chưa tiết lộ thêm những tính năng khác của Mi-28UB. Có lẽ mọi thứ còn lại vẫn sẽ giống hệt phiên bản trực thăng tấn công Mi-28N. Nguồn ảnh: bastion-karpenko. Mi-28N là phiên bản tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, cả ban ngày và ban đêm của dòng trực thăng tấn công Mi-28. Nó được nâng cấp toàn diện về động cơ, hệ thống radar, hệ thống cảm biến và vũ khí... Nguồn ảnh: bastion-karpenko. Một nâng cấp đáng kể nữa của Mi-28N là việc đỉnh trục cánh quạt chính được trang bị radar sóng mm có tính năng tương đương loại radar trên dòng trực thăng tấn công AH-64D của Mỹ. Nguồn ảnh: bastion-karpenko. Vì có cùng cấu hình cảm biến với Mi-28N, nên khả năng Mi-28UB sẽ mang được mọi loại vũ khí mà Mi-28 có thể mang gồm: tối đa tới 16 tên lửa chống tăng Ataka-V và 40 đạn rocket 80mm hoặc 16 tên lửa Ataka-V với 2 pod pháo 23mm. Ngoài ra, nó có thể tùy chọn mang các loại tên lửa chống tăng khác như 9K118 Sheksna, 9A-2200 hoặc 9M123 Khrizantema; tên lửa không đối không Igla-V và R-73 (tối đa 8 quả). Nguồn ảnh: Komotoz.ru. Trước đây động cơ của Mi-28N là Klimov TV3-117VMA-SB3 công suất tới 2.500 mã lực/chiếc do công ty Motor-Sich của Ukraine sản xuất cho tốc độ bay tối đa 324km/h, hành trình 265km/h, bán kính tác chiến 200km, tốc độ leo cao 13,6m/s. Từ năm 2016, do xung khắc với Ukraine, các trực thăng Mi-28N chuyển sang dùng động cơ VK-2500 do Nga tự chế tạo với cấu hình tương tự như TV3-117VMA-SB3. Nguồn ảnh: magSpace.ru. Về cơ bản một biến thể huấn luyện bay dành riêng cho Mi-28N như Mi-28UB là thực sự cần thiết trong quá trình huấn luyện phi công mới của Không quân Nga, nó giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình giảng dạy cũng như cho phép học viên tiếp cận trực tiếp với khí tài nhiều hơn từ đó nâng cao khả năng vận hành và khai thác. Nguồn ảnh: uploads.ru.

