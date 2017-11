Việt Nam có thể xuất khẩu súng chống tăng B41 cho Philippines?

Trong cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo - IS trên đảo Marawi vừa qua, Quân đội Philippines đã bộc lộ khá nhiều điểm yếu trong tác chiến đô thị. Nguồn ảnh: SCMP. Một trong những hạn chế được chỉ ra và ảnh hưởng cực lớn tới khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang quốc gia Đông Nam Á này chính là họ thiếu hỏa lực cấp tiểu đội đủ mạnh. Với hỏa lực cá nhân yếu kém là một trong những nguyên nhân khiến lính Philippines gặp nhiều khó khăn trong tác chiến. Nguồn ảnh: CBN News. Đối đầu với các chiến binh cực đoan cố thủ trong "công sự" vững chắc chính là những tòa nhà, con phố, binh lính Philippines thiếu hẳn sự yểm trợ hỏa lực cần thiết khi họ không có trong tay một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực nào, bên cạnh đó không quân cũng khó mà yểm trợ vì cự ly hai bên quá gần nhau, đồng thời sở hữu quá ít vũ khí dẫn đường chính xác. Nguồn ảnh: Funker530. Hỏa lực cá nhân mạnh nhất của binh lính Philippines chỉ là những khẩu súng phóng lựu M203 cỡ 40 mm gắn dưới nòng súng trường tấn công M16, như vậy là chưa thể đủ để xuyên thủng bức tường "công sự" phía đối phương. Nguồn ảnh: longroom.com. Giả sử trong những trận đấu súng trên phố, nếu trong tay binh lính Philippines có một vũ khí cá nhân uy lực mạnh như khẩu RPG-7 thì chắc chắn họ đã xử lý các chốt cứ điểm của phiến quân một cách nhanh chóng hơn nhiều. Nguồn ảnh: Business Insider. RPG-7 kể cả với đạn lõm PG-7VM, PG-7VL, hay đặc biệt là đạn nhiệt áp TBG-7V sẽ dễ dàng xé nát mọi chướng ngại vật trên đường tiến quân một cách cực kỳ hiệu quả, sự gọn gàng của khẩu súng này cũng giúp cho chiến sĩ dễ dàng mang nó theo vào những nơi mà xe thiết giáp yểm trợ hỏa lực LAV-300 không thể có mặt. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Quân đội Philippines sau trận chiến trên cũng đã nhận ra sự thiếu sót trong trang bị của mình, do vậy đây là một cơ hội lớn để xuất khẩu cho nước này một loại súng phóng rocket đủ uy lực. Và đây có thể là cơ hội để súng chống tăng RPG-7 hay còn được gọi là B41 do Việt Nam sản xuất tiếp cận với một thị trường tiềm năng như Philippines. Thêm chi tiết nữa cũng rất nên quan tâm, đó là Quân đội Philippines đang cho thấy sự biến đổi khi nhận vào biên chế các loại vũ khí do Nga, Trung Quốc sản xuất chứ không còn tin dùng vào sản phẩm của Mỹ nữa. Nguồn ảnh: chính phủ Philippines. Vì vậy đây có thể xem như là một thời cơ tốt để Việt Nam tiến hành chào bán sản phẩm RPG-7 hay thậm chí là cả RPG-29 sang cho bạn, trước mắt có thể là viện trợ một lượng nhỏ với mục đích làm quen để tiến tới cung cấp những lô hàng lớn hơn. Nguồn ảnh: Báo Nghệ An. Nếu viễn cảnh trên thành hiện thực, đây sẽ là một dấu mốc mới đối với ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, khi chúng ta không chỉ đảm bảo nhu cầu trong nước mà còn tiến tới thu ngoại tệ để mang về tái đầu tư cho các dự án nghiên cứu chế tạo vũ khí trong tương lai.

Trong cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo - IS trên đảo Marawi vừa qua, Quân đội Philippines đã bộc lộ khá nhiều điểm yếu trong tác chiến đô thị. Nguồn ảnh: SCMP. Một trong những hạn chế được chỉ ra và ảnh hưởng cực lớn tới khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang quốc gia Đông Nam Á này chính là họ thiếu hỏa lực cấp tiểu đội đủ mạnh. Với hỏa lực cá nhân yếu kém là một trong những nguyên nhân khiến lính Philippines gặp nhiều khó khăn trong tác chiến. Nguồn ảnh: CBN News. Đối đầu với các chiến binh cực đoan cố thủ trong "công sự" vững chắc chính là những tòa nhà, con phố, binh lính Philippines thiếu hẳn sự yểm trợ hỏa lực cần thiết khi họ không có trong tay một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực nào, bên cạnh đó không quân cũng khó mà yểm trợ vì cự ly hai bên quá gần nhau, đồng thời sở hữu quá ít vũ khí dẫn đường chính xác. Nguồn ảnh: Funker530. Hỏa lực cá nhân mạnh nhất của binh lính Philippines chỉ là những khẩu súng phóng lựu M203 cỡ 40 mm gắn dưới nòng súng trường tấn công M16, như vậy là chưa thể đủ để xuyên thủng bức tường "công sự" phía đối phương. Nguồn ảnh: longroom.com. Giả sử trong những trận đấu súng trên phố, nếu trong tay binh lính Philippines có một vũ khí cá nhân uy lực mạnh như khẩu RPG-7 thì chắc chắn họ đã xử lý các chốt cứ điểm của phiến quân một cách nhanh chóng hơn nhiều. Nguồn ảnh: Business Insider. RPG-7 kể cả với đạn lõm PG-7VM, PG-7VL, hay đặc biệt là đạn nhiệt áp TBG-7V sẽ dễ dàng xé nát mọi chướng ngại vật trên đường tiến quân một cách cực kỳ hiệu quả, sự gọn gàng của khẩu súng này cũng giúp cho chiến sĩ dễ dàng mang nó theo vào những nơi mà xe thiết giáp yểm trợ hỏa lực LAV-300 không thể có mặt. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Quân đội Philippines sau trận chiến trên cũng đã nhận ra sự thiếu sót trong trang bị của mình, do vậy đây là một cơ hội lớn để xuất khẩu cho nước này một loại súng phóng rocket đủ uy lực. Và đây có thể là cơ hội để súng chống tăng RPG-7 hay còn được gọi là B41 do Việt Nam sản xuất tiếp cận với một thị trường tiềm năng như Philippines. Thêm chi tiết nữa cũng rất nên quan tâm, đó là Quân đội Philippines đang cho thấy sự biến đổi khi nhận vào biên chế các loại vũ khí do Nga, Trung Quốc sản xuất chứ không còn tin dùng vào sản phẩm của Mỹ nữa. Nguồn ảnh: chính phủ Philippines. Vì vậy đây có thể xem như là một thời cơ tốt để Việt Nam tiến hành chào bán sản phẩm RPG-7 hay thậm chí là cả RPG-29 sang cho bạn, trước mắt có thể là viện trợ một lượng nhỏ với mục đích làm quen để tiến tới cung cấp những lô hàng lớn hơn. Nguồn ảnh: Báo Nghệ An. Nếu viễn cảnh trên thành hiện thực, đây sẽ là một dấu mốc mới đối với ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam , khi chúng ta không chỉ đảm bảo nhu cầu trong nước mà còn tiến tới thu ngoại tệ để mang về tái đầu tư cho các dự án nghiên cứu chế tạo vũ khí trong tương lai.