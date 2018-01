Việt Nam chế tạo thành công radar mạng pha cho hải quân

Trong điều kiện nền kinh tế nước ta còn hạn chế, trình độ khoa học công nghệ còn thấp so với thế giới thì việc khai thác, làm chủ và đảm bảo kỹ thuật cho vũ khí kỹ thuật hiện đại là một yêu cầu bắt buộc và không thể thiếu, nhằm nâng cao sức chiến đấu cho quân đội, nâng cao tiềm lực quốc phòng, chủ động sẵn sàng cho mọi tình huống. Nguồn ảnh: WordPress.com. Trên tinh thần đó Viện Radar thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự (KH-CN-QS) đã phát huy tính sáng tạo và cho ra đời các sản phẩm chuyên nghành đặc thù hữu ích, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho quân đội. Nguồn ảnh: Truyền hình Hải quân. Và một trong số đó chính là mô hình radar mạng pha điều khiển số band X do Phòng Thí nghiệm Radar thuộc Viện Radar nghiên cứu, thiết kế và chế tạo. Điểm đặc biệt của mô hình radar này là nó được thiết kế để có thể phục vụ trên các tàu hải quân. Nguồn ảnh: QPVN. Hệ thống ăng ten mạng pha khe trên ống sóng dạng phức hợp do Viện Radar nghiên cứu có khả năng quét vùng quan sát mong muốn mà không cần phải thay đổi góc lên xuống của ăng ten. Nguồn ảnh: QPVN. Ưu điểm của mô hình radar này là tùy theo yêu cầu kỹ chiến thuật đặt ra có thể thay đổi giản đồ hướng cánh sóng trong mặt phẳng góc tà để ưu tiên bắt mục tiêu ở vùng đằng cao, vùng xa, thậm chí là hướng xuống góc tà âm để bắt mục tiêu bay tầm thấp hoặc tàu mặt nước. Nguồn ảnh: QPVN. Theo Trung tá – Tiến sĩ Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng phòng Thí nghiệm Radar cho biết, mô hình radar mạng phả này hoạt động theo nguyên lý thu phát tín hiệu, điều khiển quay cơ khí theo góc phương vị còn góc tà được điều khiển quét điện. Nguồn ảnh: QPVN. Cũng theo Trung tá – Tiến sĩ Nguyễn Văn Hạnh, mô hình radar mạng pha do phòng Thí nghiệm Radar chế tạo được phát triển dựa trên đài radar lắp trên một số tàu của Quân chủng Hải quân. Nguồn ảnh: QPVN. Dù chỉ mới ở dưới dạng mô hình nhưng tầm hoạt động của ăng ten mảng pha do Viện Radar phát triển lên đến 300km, hoạt động ở band X từ 8-10 GHz. Nguồn ảnh: QPVN. Cận cảnh mô hình ăng ten radar mạng pha do Viện Radar thiết kế và chế tạo dựa trên các công nghệ và vật liệu trong nước. Nguồn ảnh: QPVN. Hy vọng trong tương lai Viện Radar thuộc Viện KH-CN-QS có thể hoàn thiện hơn nữa các tính năng trên mô hình ăng ten radar mạng pha để có thể tích hợp hệ thống ăng ten mạng pha “Made in Vietnam” này lên trên các tàu của Quân chủng Hải quân. Nguồn ảnh: QPVN. Mời độc giả xem video: Radar made in Việt Nam "bắt" máy bay tàng hình lộ diện. (Nguồn QPVN)

