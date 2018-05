Vì sao Quân đội Nga chưa thể từ bỏ súng bắn tỉa Dragunov SVD?

Vị trí và vai trò của Dragunov (SVD) trong Quân đội Nga đến nay chưa có loại vũ khí nào có thể thay thế được bởi trong SVD hội tụ tất cả những gì một người lính bắn tỉa cần trên chiến trường - một loại vũ khí đơn giản, đáng tin cậy và mạnh. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà Quân đội Nga không chuẩn bị cho sự ra đi của Dragunov SVD. Nguồn ảnh: warbook.info. Vào đầu những năm 1960, học thuyết quân sự của Liên Xô chỉ rõ nguy cơ từ cuộc chiến tranh lớn với phương Tây. Ở thời điểm đó, quân đội NATO đã được trang bị các mẫu súng trường và súng máy tự động sử dụng cỡ đạn 7,62 x 51mm. Nguồn ảnh: warbook.info. Trong khi đó các dòng súng trường AK và AKM cũng như súng máy RPD của Liên Xô lại tỏ ra thua kém súng NATO về tầm bắn lẫn hỏa lực. Chính điều này đã thúc đẩy Quân đội Liên Xô phát triển một mẫu súng mới có sức mạnh tương đương các dòng súng của phương Tây về tầm bắn lẫn độ chính xác, đây chính là tiền đề cho sự ra đời của huyền thoại súng bắn tỉa SVD. Nguồn ảnh: warbook.info. Với súng trường bắn tỉa SVD, lính bắn tỉa Liên Xô cũng như các nước XHCN nhanh chóng trở thành những tay thiện xạ bởi loại vũ khí mà họ được trang bị. Với ống ngắm PSO-1 có độ chính xác cao, SVD "tự tin" tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 800 mét, và một lính bắn tỉa “có nghề” hoàn toàn có đủ sức tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa hơn nữa. Nguồn ảnh: warbook.info. Những người lính bắn tỉa Liên Xô và cả Nga sau này thích SVD Dragunov vì nó “trung thành” với cỡ đạn tiêu chuẩn 7,62 x 54mm, có tốc độ bắn lên đến 30 viên/phút, đi kèm với đó là thiết kế đáng tin cậy của các dòng súng "Kalashnikov". Thiết kế của SVD cũng được đánh giá là thân thiện với người dùng... Nguồn ảnh: warbook.info. Mục tiêu chính của lính bắn tỉa Liên Xô với SVD khi đó là thông thường là bộ binh hay các vị trí hỏa lực mạnh của đối phương như súng máy, vũ khí chống tăng, súng không giật, lính thông tin và cả sĩ quan địch. Tuy nhiên, đôi khi nó cũng được sử dụng để chống lại các phương tiện bọc thép hạng nhẹ với đạn xuyên giáp. Nguồn ảnh: Sputnik. Theo Mikhail Degtyarev - Tổng biên tập tạp chí "Kalashnikov", ở thời điểm SVD xuất hiện nó là dòng súng trường bắn tỉa bán tự động có độ chính xác cao nhất trên thế giới được quân đội nhiều nước đưa vào trang bị. Tính trung bình, cứ 8 lính bộ binh cơ giới Liên Xô sẽ có một khẩu SVD, khi đó quân đội các nước khác chưa có tỷ lệ trang bị cao như vậy. Nguồn ảnh: warbook.info. Chỉ một thời gian ngắn sau khi xuất hiện súng trường bắn tỉa SVD nhanh chóng được sử dụng rộng rãi trong nhiều cuộc chiến trên thế giới (Việt Nam, Afghanistan, Iraq, Nam Tư, Syria, những cuộc xung đột trên không gian hậu Xô Viết) cũng như nằm trong kho vũ khí của hơn 30 quốc gia. Nguồn ảnh: vsr.mil. Tại nơi SVD được sinh ra, các biến thể của nó không ngừng được Quân đội Nga nâng cấp và được sử dụng và phiên bản gần đây nhất là SVDM. SVDM là biến thể hiện đại hóa sâu nhất của Dragunov SVD, và rất có thể đây sẽ là phiên bản cuối cùng của dòng súng trường bắn tỉa này. Nguồn ảnh: Sputnik. Sở dĩ nói như vậy là bởi Quân đội Nga đang lên kế hoạch thay thế SVD bằng mẫu súng trường bắn tỉa tiên tiến Chukavin (SVCh) cũng do tập đoàn Kalashnikov chế tạo sử hai cỡ đạn tiêu chuẩn 7,62X54mm (Nga) và 7,62X51mm (NATO) hay thậm chí là cả cỡ đạn 8.6x70 mm (338 Lapua Magnum). Nguồn ảnh: Sputnik. Theo chuyên gia vũ khí Maxim Popenker, các mẫu đạn bắn tỉa 7.62mm mới của Nga có sức xuyên phá lẫn độ chính xác cao hơn mẫu đạn cũ do Liên Xô chế tạo, nó cho phép lính bắn tỉa chiến đấu hiệu quả hơn với các mục tiêu cơ giới như xe bọc thép hay công sự phòng thủ. Nguồn ảnh: Sputnik. Súng trường bắn tỉa SVCh có thiết kế hiện đại, gọn nhẹ (nặng 4.2kg), được làm bằng vật liệu hiện đại. Phần trên thân súng có tất cả các bộ phận quan trọng nhất dành cho một mẫu súng trường tương lai. Nhờ đó SVCh có thể trở thành một mẫu vũ khí vạn năng, hỗ trợ tốt cho lính bắn tỉa trong viễn chiến lẫn cận chiến. Nguồn ảnh: Sputnik. Súng trường SVCh sử dụng hộp tiếp đạn 10 viên (như súng trường SVD) hoặc 20 viên. Kalashnikov tuyên bố, độ chính xác của phiên bản này là khá cao: ở khoảng cách 100 mét, các viên đạn tạo thành vòng tròn với đường kính 3cm. Để so sánh với súng trường SVD, vòng tròn có đường kính 10cm. Nguồn ảnh: Kalashnikov Mặc dù đề án phát triển SVCh của Kalashnikov diễn ra khá thuận lợi nhưng trong tương lai gần nó vẫn chưa thể thay thế SVD trong Quân đội Nga. Tức là trong 10-15 năm tới, vũ khí chính của lính bắn tỉa Nga vẫn là các phiên bản được nâng cấp của súng trường huyền thoại SVD. Nguồn ảnh: Kalashnikov Mời độc giả xem video: Súng trường bắn tỉa tiên tiến SVCh của Kalashnikov phô diễn sức mạnh. (nguồn Kalashnikov)

