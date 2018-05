Vì sao chim trời khiến máy bay Su-30SM Nga rơi ở Syria?

Theo Bộ Quốc phòng Nga vụ tai nạn nghiêm trọng của máy bay Su-30SM tại Địa Trung Hải hôm 3/5 vừa qua xuất phát từ việc do chim lọt vào động cơ của máy bay, trong lúc chiếc Su-30SM đang trong quá trình tăng độ cao dẫn tới việc phi công mất khả năng kiểm soát máy bay. Nguồn ảnh: Sputnik. Và dựa trên những hình ảnh hiện trường có được, chiếc Su-30SM đã lao nhanh xuống biển bất kể nỗ lực cứu máy bay của hai phi công Nga, chỉ vài phút sau khi nó cất cánh từ căn cứ không quân Khmeimim. Nguồn ảnh: Airlines.net Và từ vụ tai nạn thương tâm của hai phi công Su-30SM đã một lần nữa cảnh báo về nguy cơ mất an toàn hàng không trong quân sự lẫn dân sự do loài động vật "thiên địch" này. Trên thực tế, kể từ khi máy bay ra đời người ta đã nhận ra rằng kẻ thù lớn nhất của các phi công chính là lũ... chim. Nguồn ảnh: Airlines.net. Ở thời đại của những chiếc máy bay phản lực như hiện nay, khi mà tốc độ của chúng có thể vượt qua cả tốc độ âm thanh thì sức công phá của các loại chim từ to đến nhỏ luôn cực kỳ nguy hiểm. Nguồn ảnh: Phuketnews. Ví dụ, ở tốc độ trung bình của chiến đấu cơ là khoảng 900 km/h, bất cứ loại chim nào cũng có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng khi đâm vào máy bay, đấy là chưa nhắc tới trường hợp chim chui "tọt" vào động cơ máy bay khi động cơ đang hoạt động. Nguồn ảnh: Chinanews. Ngành hàng không thế giới có hẳn một thuật ngữ riêng để chỉ những pha tai nạn kiểu này đó là Bird Strike (tạm dịnh: Chim tấn công). Hậu quả của những vụ tai nạn này thường phụ thuộc vào khu vực bị va chạm và kích cỡ của con chim tham gia vào vụ "tấn công". Nguồn ảnh: Aviation. Với các loại máy bay cánh quạt hoặc máy bay trực thăng, vụ va chạm thường sẽ không dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng, phần khung thân của máy bay dù có bị hư hỏng nhẹ, vẫn có thể tiếp tục sử dụng trong tương lai sau khi được sủa chữa kỹ càng. Nguồn ảnh: Aviation. Một chú chim kích cỡ lớn đối đầu với máy bay trực thăng, việc làm vỡ nứt kính chắn gió của máy bay có thể gián tiếp dẫn tới tai nạn khi phi công bị cản trở tầm nhìn khiến họ không thể thực hiện pha hạ cánh khẩn cấp được. Nguồn ảnh: Aljazera. Với các loại máy bay có tốc độ cao như máy bay phản lực, việc va vào chim có thể dẫn tới hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ở tốc độ cao, một cú va chạm đủ mạnh có thể khiến toàn bộ phần khung thân của máy bay phải chịu lực lớn, gây nứt, gẫy hay thậm chí là biến dạng phần khung máy bay. Nguồn ảnh: Bliug. Với một cỗ máy đòi hỏi yêu cầu thiết kế chính xác cao như máy bay phản lực chiến đấu, việc khung máy bay bị biến dạng hay nứt sẽ khiến nó không còn giữ được các tính năng thiết kế ban đầu và không thể đảm bảo an toàn cất cánh được nữa vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: Archive. Nếu vụ va chạm xảy ra do chim chui vào động cơ máy bay, hậu quả thậm chí còn khủng khiếp hơn. Đầu tiên, động cơ máy bay sẽ ngay lập tức bị vô hiệu hóa và bốc cháy khi hàng loạt các cánh quạt bên trong động cơ phản lực bị vỡ và cong vênh do va chạm với xương của chú chim xấu số. Nguồn ảnh: Pinterest. Nếu vụ va chạm đủ mạnh, các mảnh vỡ của cánh quạt bên trong động cơ sẽ văng tứ tung trong khoang động cơ, phá hỏng toàn bộ những gì chưa kịp hỏng và gây ra rung lắc mạnh, khiến toàn bộ phần khung máy bay bị biến dạng. Thậm chí mảnh vỡ từ cánh bên trong động cơ còn có thể chọc thủng vỏ máy bay khi bị hất văng ra ngoài. Nguồn ảnh: Chinanews. Chính vì những nỗi lo này, ngành hàng không quân sự và dân dụng trên khắp thế giới luôn tìm mọi cách để đuổi lũ chim ra xa khỏi khu vực sân bay. Tuy nhiên, những vụ tai nạn như thế này là cực kỳ khó tránh khỏi và vẫn thường xuyên xảy ra gây hậu quả lớn. Nguồn ảnh: NBCnews. Không thể phủ nhận được một điều, đó là những cỗ máy chiến tranh trị giá nhiều triệu USD này lại có thể bị hạ gục một cách dễ dàng như vậy chỉ bằng những... chú chim. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Động cơ máy bay phản lực nổ ngay lập tức khi thử nghiệm bị va chạm với một... chú gà tây.

