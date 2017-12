Vẻ đẹp đầy ma mị của J-10 Trung Quốc trong ban bay đêm

Vẻ đẹp đầy ma mị trên được tạo ra trong buổi huấn luyện bay đêm của một đơn vị không quân Trung Quốc với những chiếc chiến đấu cơ J-10. Nguồn ảnh: Sina. Ở thời điểm hiện tại chiến đấu cơ J-10 được xem là "xương sống" của không quân Trung Quốc với hơn 550 chiếc được sản xuất và đưa vào trang bị. Nguồn ảnh: Sina. Với các phi công, bay đêm là một kỹ năng cực kỳ khó, không ít phi công có thể đạt được kỹ năng bay đêm hay bay trong mọi điều kiện thời tiết. Nguồn ảnh: Sina. Để có được khả năng bay đêm thành thạo, các phi công cần được huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp hơn hẳn so với các phi công bay ngày. Đặc biệt, phi công bay đêm luôn có số giờ bay vượt trội hơn nhiều so với các loại phi công còn lại. Nguồn ảnh: Sina. Khoảnh khắc một chiếc J-10 của Trung Quốc cất cánh trong đêm tạo thành một vệt sáng kéo dài trên bầu trời.. Nguồn ảnh: Sina. Một chiếc J-10 của Trung Quốc có giá thành ước tính vào khoảng 190 triệu nhân dân tệ tương đương với 27,84 triệu USD theo tỉ giá năm 2010. Nguồn ảnh: Sina. Đây là loại chiến đấu cơ đa năng một chỗ ngồi, một động cơ do Trung Quốc tự sản xuất trong. Tuy nhiên, ở một số biến thể J-10 vẫn phải sử dụng các động cơ nhập khẩu từ Nga. Nguồn ảnh: Sina. Tốc độ bay tối đa mà J-10 đạt được vào khoảng Mach 2,2 ở trần bay tối đa, nó có bán kính chiến đấu vào khoảng 550 km, tầm bay tối đa 1850 km và có trần bay 18.000 mét. Nguồn ảnh: Sina. J-10 của Trung Quốc có khả năng mang theo tối đa 7 tấn vũ khí dưới 11 giá treo. Chiếc chiến đấu cơ đa năng này cũng được trang bị một pháo GSh-23 cỡ nòng 23 mm do Liên Xô sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh J-10 Trung Quốc trình diễn khả năng cơ động cực kỳ tuyệt vời của mình.

