Vai trò nào cho xe tăng M41 Việt Nam trong tương lai

M41 Walker Bulldog là loại xe tăng hạng nhẹ do Hoa Kỳ chế tạo chính thức vào biên chế từ năm 1953, ban đầu nó có biệt danh Bulldog nhưng về sau được đặt theo tên của vị tướng Mỹ đã tử trận tại Triều Tiên là Walton Walker. Nguồn ảnh: Imgur. Xe tăng M41 có trọng lượng 23,5 tấn; chiều dài thân 5,819 m; chiều rộng 3,2 m; chiều cao 2,71 m; kíp chiến đấu 4 người (trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn, lái xe). Nguồn ảnh: Chariots of War Vũ khí của M41 bao gồm pháo chính M32A1 cỡ 76 mm (cơ số đạn 65 viên), cùng với 1 súng máy đồng trục 7,62 mm M1919A4 (cơ số đạn 5.000 viên) và 1 súng máy hạng nặng 12,7 mm M2 Browning (cơ số đạn 2.175 viên) bố trí trên nóc tháp pháo. Như vậy M41 thực sự là một kho đạn di động trên chiến trường. Nguồn ảnh: deviantart.com. Trái tim của xe là động cơ xăng 6 xi lanh Continental AOS 895-3 công suất 373 kW cho tốc độ tối đa 72 km/h, tầm hoạt động 161 km. Phần bọc giáp dày nhất của M41 chỉ là 25,4 mm phía trước tháp pháo (ở PT-76 là 14 mm) nhưng do đặt nghiêng mà nó tương đương tới 31 mm, những vị trí còn lại giáp chỉ dày trên dưới 10 mm. Nguồn ảnh: Fiveprime.org. Sau năm 1975, xe tăng M41 đã được Quân đội Nhân dân Việt Nam thu giữ làm chiến lợi phẩm và triển khai trong Chiến tranh biên giới Tây Nam 1979 cùng với xe tăng chủ lực M48 và xe thiết giáp chở quân M113. Nguồn ảnh: QPVN. Kết thúc chiến tranh, thỉnh thoảng vẫn bắt gặp một vài hình ảnh xe tăng M41 của Việt Nam tham gia diễn tập cùng với bộ binh. Tuy nhiên hiện nay do gặp nhiều khó khăn về phụ tùng cũng như đạn dược mà toàn bộ số M41 đã bị rút khỏi thành phần trực chiến và chuyển sang chế độ niêm cất bảo quản. Nguồn ảnh: QPVN. Nhưng trong một phóng sự phát trên kênh truyền hình quốc phòng cách đây không lâu, bất ngờ xe tăng M41 lại "tái xuất" với nhiệm vụ không ngờ khi tham gia cuộc huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Nguồn ảnh: QPVN. Nhưng căn cứ vào hình ảnh trên thì có thể thấy chiếc M41 này được sử dụng như một công cụ trực quan phục vụ khoa mục huấn luyện về cố định xe tăng trên rơ moóc để vận chuyển cơ động bằng đường sắt khi có yêu cầu, đây có lẽ cũng là vai trò hợp lý nhất với nó vào thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: QPVN. Dễ nhận thấy chiếc M41 trên trông còn khá mới, không có dấu hiệu bị rỉ sét, cho nên lúc thực sự nhận lệnh "gọi tái ngũ" thì khả năng cao là nó sẽ hoạt động được ngay lập tức mà không yêu cầu sửa chữa nhiều. Nguồn ảnh: QPVN. Theo trang mạng War History Online, tại Mỹ, một chiếc xe tăng M41 đã được phục hồi đầy đủ chức năng có thể bán cho các nhà sưu tập vũ khí với đơn giá lên tới 295.000 USD. Họ cho rằng nếu là dân chơi đích thực thì nên quên chiếc xe thể thao Ferrari đi để sắm M41 rồi trải nghiệm cảm giác đầy tự hào mà không phải ai cũng có được. Nguồn ảnh: hiveminer.com. Ước chừng với số lượng M41 còn lưu kho, Việt Nam có thể quy đổi được từ 5 tới 10 triệu USD, đủ để trang bị 1 tiểu đoàn xe thiết giáp BTR-80 cho Hải quân đánh bộ, bởi vì phương tiện này cũng đang được Nga bán giá rẻ chỉ vào khoảng 200.000 USD một xe. Nguồn ảnh: Wikimedia.

