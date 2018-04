Ứng dụng không ngờ của kính thực tế ảo trong quân đội các nước

Công nghệ thực tế ảo đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong quân sự, đặc biệt là việc huấn luyện binh lính với các kỹ năng khó và nguy hiểm như nhảy dù. Nguồn ảnh: Sina. Với một vài thiết bị hỗ trợ, người lính có thể học nhuần nhuyễn được kỹ thuật nhảy dù một cách an toàn nhất có thể. Nguồn ảnh: Sina. Trước kia, học viên nhảy dù phải học kỹ năng nhảy dù với những thiết bị mô phỏng thực tế có độ nguy hiểm khá lớn, gây ra nhiều thương vong ngay trong quá trình huấn luyện người lính. Nguồn ảnh: Sina. Với công nghệ thực tế ảo, không chỉ các kỹ năng nhảy dù mà cả việc sử dụng các loại tên lửa đắt tiền cũng trở nên đơn giản hơn nhiều và trở nên cực kỳ tiết kiệm. Nguồn ảnh: Sina. Đặc biệt, việc huấn luyện với các công cụ thực tế ảo này được đánh giá là an toàn tuyệt đối, không gây ra bất cứ nguy hiểm nào cho học viên. Nguồn ảnh: Sina. Trong khi đó, huấn luyện viên vẫn sẽ có cơ hội tạo ra các tình huống khẩn cấp trong lúc tập luyện mà vẫn bảo đảm được sự an toàn tuyệt đối cho học viên. Nguồn ảnh: Sina. Thực tế ảo kết hợp với những công cụ huấn luyện kiểu cũ - dù không đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho học viên nhưng đảm bảo sẽ tạo ra môi trường huấn luyện thật nhất có thể. Nguồn ảnh: Sina. Trong tương lai, công nghệ thực tế ảo thậm chí sẽ còn có ứng dụng cao hơn nữa trong việc huấn luyện và thậm chí là được sử dụng trực tiếp trên chiến trường, hỗ trợ khả năng chiến đấu của người lính. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, quân đội một số nước phát triển như Mỹ, Trung Quốc, Đức đang ứng dụng công nghệ thực tế ảo với quy mô lớn vào huấn luyện. Kèm theo đó là các chương trình phần mềm được xây dựng riêng biệt cho quân đội cũng đang dần được hoàn thiện. Nguồn ảnh: Sina. Thực tế ảo kết hợp với phương tiện thật, cho người lính cảm giác huấn luyện "thật" nhất có thể. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Công nghệ thực tại ảo được ứng dụng vào trong việc huấn luyện đặc nhiệm chiến đấu.

