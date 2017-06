Tuyệt vời tiêm kích F-35 Nhật Bản chế tạo đã lên trời

Truyền thông Nhật Bản cho biết, hôm 13/6 vừa qua chiếc chiến đấu cơ F-35 đầu tiên do Nhật Bản tự lắp ráp đã chính thức tung cánh bay thử. Sát cánh bên cạnh chiếc F-35 trong lần bay đầu tiên là chiến đấu cơ F-2B của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản. Nguồn ảnh: Sina. Chiếc máy bay F-35 đầu tiên của Nhật Bản được lắp ráp tại nhà máy Komaki MHI nằm gần thành phố Aichi Tokoyama. Từ năm 2014 tới nay, phía Nhật đã đặt hàng tổng cộng 38 chiếc máy bay F-35 của Mỹ trong đó dự kiến sẽ có khoảng 37 chiếc được sản xuất và lắp ráp bởi Mitsubishi. Nguồn ảnh: Sina. Đây là phiên bản F-35A sử dụng kiểu cất cánh thông thường, cần phải chạy đà trên đường băng khoảng 1800 mét. Những máy bay F-35A được cho là có khả năng cơ động ngang ngửa với những chiếc F-16 trước đây của Mỹ và có phần vượt trội hơn so với những chiếc F-2 Nhật Bản. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại F-35A đang là phiên bản hoàn thiện nhất trong số các phiên bản của F-35. Với việc Mitsubishi có thể tự lắp ráp được những chiếc máy bay F-35A thì chắc chắn một điều đó là trong tương lai Nhật Bản cũng sẽ có khả năng tự sản xuất, vận hành, bảo dưỡng các máy bay F-35 một cách hoàn toàn độc lập. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù vậy, giới quan sát cho rằng phía Nhật sẽ lưu tâm đến những chiến đấu cơ F-35B với khả năng cất, hạ cánh gần như thẳng đứng trên đường băng ngắn hơn là những chiếc F-35A. Sở dĩ như vậy là do với khả năng cất-hạ cánh trên đường băng ngắn, những chiếc F-35B sẽ có khả năng hoạt động rất tốt trên những tàu khu trục chở trực thăng của Nhật Bản, biến những khu trục hạm chở trực thăng đó thành tàu sân bay thực sự. Nguồn ảnh: Sina. So với những chiến đấu cơ F-35A, những chiến đấu cơ F-35B có cấu tạo khác biệt rất lớn về phần thân máy bay và hệ thống động cơ. Điều đó đồng nghĩa với việc cho dù có làm chủ được hoàn toàn công nghệ chế tạo chiến đấu cơ F-35A thì phía Nhật Bản cũng sẽ không thể chế tạo được F-35B nếu không được phía Mỹ giúp đỡ. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại Mỹ cũng đang gấp rút sản xuất những lô máy bay F-35 đầu tiên của mình để xuất khẩu tới các nước Đồng Minh. Có vẻ như động thái "hào phóng" rao bán các máy bay chiến đấu được mệnh danh là "đắt nhất hành tinh" này của Mỹ là một cách "gỡ gạc" lại một phần trong số tiền 10.000 tỷ USD Mỹ đã chi ra cho công trình nghiên cứu phát triển F-35. Nguồn ảnh: Sina. Tất cả mọi phiên bản F-35 đều chỉ có một người lái, chiếc máy bay chiến đấu đa dụng thế hệ thứ năm này có tốc độ tối đa chỉ khoảng 1930 km/h tương đương với Mach 1,6 (bản F-35B sẽ có tốc độ chậm hơn). F-35 được trang bị 1 pháo GAU-22/A 25mm với 180 viên đạn kèm theo đó là 8 giá treo với khả năng mang theo tối đa khoảng 8 tấn vũ khí. Nguồn ảnh: Sina.

Truyền thông Nhật Bản cho biết, hôm 13/6 vừa qua chiếc chiến đấu cơ F-35 đầu tiên do Nhật Bản tự lắp ráp đã chính thức tung cánh bay thử. Sát cánh bên cạnh chiếc F-35 trong lần bay đầu tiên là chiến đấu cơ F-2B của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản. Nguồn ảnh: Sina. Chiếc máy bay F-35 đầu tiên của Nhật Bản được lắp ráp tại nhà máy Komaki MHI nằm gần thành phố Aichi Tokoyama. Từ năm 2014 tới nay, phía Nhật đã đặt hàng tổng cộng 38 chiếc máy bay F-35 của Mỹ trong đó dự kiến sẽ có khoảng 37 chiếc được sản xuất và lắp ráp bởi Mitsubishi. Nguồn ảnh: Sina. Đây là phiên bản F-35A sử dụng kiểu cất cánh thông thường, cần phải chạy đà trên đường băng khoảng 1800 mét. Những máy bay F-35A được cho là có khả năng cơ động ngang ngửa với những chiếc F-16 trước đây của Mỹ và có phần vượt trội hơn so với những chiếc F-2 Nhật Bản. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại F-35A đang là phiên bản hoàn thiện nhất trong số các phiên bản của F-35. Với việc Mitsubishi có thể tự lắp ráp được những chiếc máy bay F-35A thì chắc chắn một điều đó là trong tương lai Nhật Bản cũng sẽ có khả năng tự sản xuất, vận hành, bảo dưỡng các máy bay F-35 một cách hoàn toàn độc lập. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù vậy, giới quan sát cho rằng phía Nhật sẽ lưu tâm đến những chiến đấu cơ F-35B với khả năng cất, hạ cánh gần như thẳng đứng trên đường băng ngắn hơn là những chiếc F-35A. Sở dĩ như vậy là do với khả năng cất-hạ cánh trên đường băng ngắn, những chiếc F-35B sẽ có khả năng hoạt động rất tốt trên những tàu khu trục chở trực thăng của Nhật Bản, biến những khu trục hạm chở trực thăng đó thành tàu sân bay thực sự. Nguồn ảnh: Sina. So với những chiến đấu cơ F-35A, những chiến đấu cơ F-35B có cấu tạo khác biệt rất lớn về phần thân máy bay và hệ thống động cơ. Điều đó đồng nghĩa với việc cho dù có làm chủ được hoàn toàn công nghệ chế tạo chiến đấu cơ F-35A thì phía Nhật Bản cũng sẽ không thể chế tạo được F-35B nếu không được phía Mỹ giúp đỡ. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại Mỹ cũng đang gấp rút sản xuất những lô máy bay F-35 đầu tiên của mình để xuất khẩu tới các nước Đồng Minh. Có vẻ như động thái "hào phóng" rao bán các máy bay chiến đấu được mệnh danh là "đắt nhất hành tinh" này của Mỹ là một cách "gỡ gạc" lại một phần trong số tiền 10.000 tỷ USD Mỹ đã chi ra cho công trình nghiên cứu phát triển F-35. Nguồn ảnh: Sina. Tất cả mọi phiên bản F-35 đều chỉ có một người lái, chiếc máy bay chiến đấu đa dụng thế hệ thứ năm này có tốc độ tối đa chỉ khoảng 1930 km/h tương đương với Mach 1,6 (bản F-35B sẽ có tốc độ chậm hơn). F-35 được trang bị 1 pháo GAU-22/A 25mm với 180 viên đạn kèm theo đó là 8 giá treo với khả năng mang theo tối đa khoảng 8 tấn vũ khí. Nguồn ảnh: Sina.