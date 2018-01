Tuyệt vời, biến thể T-90 của Việt Nam được tăng tầm bắn

Trang tin quân sự Army Recognition dẫn các nguồn tin truyền thông Ấn Độ cho biết, Quân đội Ấn Độ đang lên kế hoạch nâng tầm bắn của những chiếc xe tăng T-90S của nước này thông qua một mẫu đạn tên lửa chống tăng dẫn đường mới, cho phép mẫu xe tăng này bắn xa hơn mà không cần thay đổi hay cải tạo cấu trúc của xe. Nguồn ảnh: Army. Theo đó, mẫu đạn tên lửa được nâng cấp lên các xe tăng T-90S sẽ là hệ thống tên lửa chống tăng thế hệ thứ ba, có khả năng tăng tầm chống tăng của T-90S từ 5500 mét hiện tại lên 8000 mét. Nguồn ảnh: Gettyimg. Mẫu tên lửa chống tăng mới này được cho là đã được thử nghiệm thành công và có đủ khả năng cũng như độ chính xác để tiêu diệt cả các mục tiêu tĩnh và mục tiêu di động. Hiện tại Quân đội Ấn Độ vẫn chưa xác định ro thời gian trang bị loại tên lửa này cho T-90S. Nguồn ảnh: Mouch. Hiện tại, trong kho vũ khí của Ấn Độ có tới 1650 chiếc xe tăng chủ lực chiến trường loại T-90. Trong đó bao gồm các phiên bản T-90S Bhishma và phiên bản T-90M do Nga sản xuất. Nguồn ảnh: IBT. Tuy nhiên, số lượng xe tăng T-90S chỉ chiếm một phần nhỏ. Nước này dự kiến phải tới năm 2020 mới sở hữu được tổng cộng 310 chiếc xe tăng T-90S. Nguồn ảnh: Gettyimg. Cũng lấy mốc là năm 2020, phía Ấn Độ dự kiến sẽ có khoảng tổng cộng 1330 chiếc xe tăng T-90M. Nguồn ảnh: Indian. Với việc nâng cấp hệ thống tên lửa chống tăng cho các xe tăng nội địa của mình, dự kiến trong tương lai các mẫu xe tăng T-90S của Ấn Độ có khả năng diệt tăng thậm chí còn vượt trội hơn so với cả bản gốc do Nga thiết kế. Nguồn ảnh: Finan. Xe tăng T-90S (còn được gọi là Object 188S), được Uralvagonzavod ra mắt lần đầu năm 2000 với một số nâng cấp so với phiên bản T-90 Object 188 ra mắt năm 1992. Phiên bản T-90S trang bị động cơ khỏe hơn cùng một số điểm thay đổi khác. Nguồn ảnh: Indian. Được biết, phiên bản xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S/SK của Việt Nam được đánh giá là sẽ xịn hơn cả phiên bản T-90S của Ấn Độ do phía Ấn Độ đã cắt bỏ đi nhiều công nghệ trên chiếc T-90S để giảm giá mua còn phía Việt Nam, tới nay vẫn chưa có thông tin gì về việc cắt giảm cấu hình của T-90S cả. Nguồn ảnh: Hindus. Ngoài Nga, Ấn Độ là quốc gia thứ hai trên thế giới đưa các biến thể của dòng xe tăng T-90 đi vào hoạt động với số lượng lớn. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại chúng vẫn chưa lần nào tham chiến thực sự. Nguồn ảnh: Russian Military. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh mẫu xe tăng T-90S của Ấn Độ.

