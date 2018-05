Tường tận mẫu súng ngắn đáng mua nhất năm 2018

Kể đầu những năm 1990 sự ra đời của súng ngắn bán tự động Glock 17 đã đánh giấu tên tuổi của Glock GmbH trên thị trường vũ khí thế giới với độ ổn định cực cao và sát thương lớn. Và nối tiếp sự thành công của Glock 17, Glock GmbH tiếp tục cho ra đời Glock 18 bản nâng cấp đáng giá nhất của Glock 17 tính tới thời điểm này. Nguồn ảnh: Tube. Glock 18 được coi là phiên bản súng ngắn bán tự động nổi bật nhất trên thị trường hiện nay, nó được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1982. Cùng thời gian đó, Glock 17 đã nổi danh và thậm chí còn được quân đội cùng cảnh sát Áo đưa vào biên chế chính thúc của mình. Nguồn ảnh: Guns. Là một trong một số ít những khẩu súng ngắn liên thanh hiện vẫn còn đang được sản xuất, khẩu súng ngắn tự động Glock 18 hiện tại đang được sử dụng trong biên chế chính thức của quân đội Mỹ và các lực lượng đặc nhiệm cảnh sát như SWAT. Nguồn ảnh: Taitien. Khẩu súng này có trọng lượng cực nhẹ, chỉ khoảng 630 gram khi không mang đạn. Để đạt được trọng lượng nhẹ tới như vậy, hãng sản xuất đã phải sử dụng tới 80% vật liệu cấu tạo súng là nhựa composite và các hợp kim siêu nhẹ khác. Chỉ duy nhất phần nòng súng và cơ cấu bắn được làm bằng kim loại. Nguồn ảnh: Major. Dù chỉ có phiên bản sử dụng cỡ đạn 9x19mm Parabellum, tuy nhiên khẩu súng này vẫn có khả năng xuyên phá rất cao với động năng của viên đạt đạt tới 490 J, tương đương với sơ tốc đầu nòng khoảng 360 mét/giây. Đây là một động năng rất lớn, nhất là khi nó sử dụng loại đạn nhỏ gọn như 9x19mm. Nguồn ảnh: Tube. Được thiết kế với mục đích hướng tới sự ổn định cao khi sử dụng, súng ngắn Glock 18 có số lượng chi tiết cực kỳ ít, khẩu súng này có thể được tháo lắp một cách đơn giản chỉ trong một phút đồng hồ. Tuy nhiên, nhược điểm là khi tháo lắp vẫn cần một thiết bị nhỏ hoặc một viên đạn để tháo rời hoàn toàn được các chốt của khẩu súng. Nguồn ảnh: Tube. Tốc độ bắn của Glock 18 là ngoài sức tưởng tượng. Ở chế độ bắn tự động, khẩu súng này có thể bắn tới 1200 viên mỗi phút, nghĩa là nhanh gần gấp rưỡi tốc độ bắn của khẩu "tiểu liên cực nhanh" AR-15 được Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Tube. Nhược điểm được coi là lớn nhất của khẩu súng này đó là nó không có chế độ khóa an toàn tử tế. Thực tế thì Glock 18 hoàn toàn không có chốt an toàn, nó chỉ có một chốt nhỏ để khóa cò súng lại, không cho phép súng bóp cò. Điều này là khá nguy hiểm vì trong nhiều trường hợp tai nạn, khẩu súng vẫn có thể cướp cò mà không cần bóp cò súng, và khi đó, súng vẫn nổ... liên thanh như thường. Nguồn ảnh: Piston. Sử dụng các loại hộp tiếp đạn có dự trữ đạn 17, 31 hoặc 33 viên, khẩu súng này cực kỳ thích hợp với các nhân viên an ninh, vệ sĩ hay những người cần một loại vũ khí mạnh để tự vệ nhưng vẫn có thể dấu gọn dưới lớp áo vest lịch lãm và thoải mái khi đeo bên mình trong thời gian dài do nó rất nhẹ. Nguồn ảnh: Gify. Mời độc giả xem Video: Choáng với sức mạnh và tốc độ bắn liên thanh của khẩu súng ngắn tự động Glock 18.

