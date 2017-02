Tường tận kẻ thay thế huyền thoại súng M9 của Mỹ

Với việc đánh bại những đối thủ nặng ký đến từ hãng Glock Inc., FN America và Beretta USA, khẩu P320 của công ty Sig Sauer đã trúng gói thầu trị giá 580 triệu USD nhằm cung cấp súng ngắn module cho quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: Lucky Gunner Được biết khẩu P320 sẽ thay thế huyền thoại súng ngắn M9 vốn phục vụ suốt mấy chục năm qua trong Quân đội Mỹ . M9 vốn là dòng súng ngắn tiêu chuẩn được biên chế trong quan đội Mỹ từ năm 1985. Nguồn ảnh: US-Army Đáng ngạc nhiên, M9 hóa ra là phiên bản đặc biệt của khẩu Beretta 92 của Ý được quân đội Mỹ mua lại thiết kế để chế tạo cho quân đội của Mình. Những khẩu M9 được sản xuất để thay thế khẩu M1911. Nguồn ảnh: US-Army Trong gói thầu cung cấp súng ngắn cho quân Mỹ, hãng Glock Inc., mang tới hai mẫu súng, mẫu Glock 17. Nguồn ảnh: youtobe Mẫu thứ hai hãng Glock Inc., mang tới là mẫu GLock 19, tuy nhiên cả hai mẫu súng này đều thấy bại trước P320. Nguồn ảnh: Range365 Hãng Beretta USA-hãng chế tạo ra mẫu M9-cũng mang tới mẫu M9 cải tiến, tuy nhiên nó cũng thất bại trước P320.Beretta. Giám đốc điều hành Sig Sauer, ông Ron Cohen phát biểu: “Chúng tôi cảm thấy phấn khích và tự hào rằng, P320 đã được lục quân Mỹ lựa chọn. Việc thực hiện hợp đồng này là một cam kết của nhân viên thuộc Sig Sauer. Chúng tôi sẽ tạo ra một loại súng chất lượng, đáng tin cậy và chứa nhiều cải tiến nhất trên thế giới”, Nguồn ảnh: Military Được biết thỏa thuận kéo dài 10 năm này yêu cầu Sig Sauer cung cấp cho lục quân 2 phiên bản cỡ lớn và cỡ nhỏ của súng P320. Nguồn ảnh: Personaldefenseworld Súng cũng phải lắp được ống giảm thanh và có khả năng sử dụng cả băng đạn tiêu chuẩn lẫn mở rộng. P320 sẽ được sản xuất tại nhà máy của công ty ở New Hampshire. Nguồn ảnh: Recoil Magazine Lục quân Mỹ đã khởi động cuộc đấu thầu cho MHS từ tháng 8/2015 nhằm thay thế loại M9 9mm từ thời Chiến tranh lạnh. Mục đích của việc này là tạo ra khẩu súng sử dụng đạn có uy lực lớn hơn loại 9mm hiện nay. Nguồn ảnh: Gun Magazine Với thiết kế hiện đại, có ray picatinny có thể gắn nhiều phụ kiện chiến đấu, ngoài ra vật liệu chế tạo súng cũng từ những vật liệu tổng hợp vừa cho độ bền cao nhưng trọng lượng nhẹ. Nguồn ảnh: Gun Digest Súng khá dễ tháo nắp và bảo trì. Súng chỉ nặng từ 708 - 833g, chiều dài từ 170mm đến 203mm, Súng có thể bắn nhiều cỡ đạn từ 9×19mm Parabellum,357 SIG,40 S&W, đến cả 45 ACP. Tùy phiên bản mà súng sử dụng các loại băng đạn khác nhau cơ số đạn từ 10 tới 17 viên. Nguồn ảnh: The Truth About Guns Tầm bắn hiệu quả từ 50 tới 62m tùy loại đạn. Dự tính Lục quân Mỹ sẽ mua ít nhất 500.000 khẩu súng này trong tương lai. Nguồn ảnh: Everyday

Với việc đánh bại những đối thủ nặng ký đến từ hãng Glock Inc., FN America và Beretta USA, khẩu P320 của công ty Sig Sauer đã trúng gói thầu trị giá 580 triệu USD nhằm cung cấp súng ngắn module cho quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: Lucky Gunner Được biết khẩu P320 sẽ thay thế huyền thoại súng ngắn M9 vốn phục vụ suốt mấy chục năm qua trong Quân đội Mỹ . M9 vốn là dòng súng ngắn tiêu chuẩn được biên chế trong quan đội Mỹ từ năm 1985. Nguồn ảnh: US-Army Đáng ngạc nhiên, M9 hóa ra là phiên bản đặc biệt của khẩu Beretta 92 của Ý được quân đội Mỹ mua lại thiết kế để chế tạo cho quân đội của Mình. Những khẩu M9 được sản xuất để thay thế khẩu M1911. Nguồn ảnh: US-Army Trong gói thầu cung cấp súng ngắn cho quân Mỹ, hãng Glock Inc., mang tới hai mẫu súng, mẫu Glock 17. Nguồn ảnh: youtobe Mẫu thứ hai hãng Glock Inc., mang tới là mẫu GLock 19, tuy nhiên cả hai mẫu súng này đều thấy bại trước P320. Nguồn ảnh: Range365 Hãng Beretta USA-hãng chế tạo ra mẫu M9-cũng mang tới mẫu M9 cải tiến, tuy nhiên nó cũng thất bại trước P320.Beretta. Giám đốc điều hành Sig Sauer, ông Ron Cohen phát biểu: “Chúng tôi cảm thấy phấn khích và tự hào rằng, P320 đã được lục quân Mỹ lựa chọn. Việc thực hiện hợp đồng này là một cam kết của nhân viên thuộc Sig Sauer. Chúng tôi sẽ tạo ra một loại súng chất lượng, đáng tin cậy và chứa nhiều cải tiến nhất trên thế giới”, Nguồn ảnh: Military Được biết thỏa thuận kéo dài 10 năm này yêu cầu Sig Sauer cung cấp cho lục quân 2 phiên bản cỡ lớn và cỡ nhỏ của súng P320. Nguồn ảnh: Personaldefenseworld Súng cũng phải lắp được ống giảm thanh và có khả năng sử dụng cả băng đạn tiêu chuẩn lẫn mở rộng. P320 sẽ được sản xuất tại nhà máy của công ty ở New Hampshire. Nguồn ảnh: Recoil Magazine Lục quân Mỹ đã khởi động cuộc đấu thầu cho MHS từ tháng 8/2015 nhằm thay thế loại M9 9mm từ thời Chiến tranh lạnh. Mục đích của việc này là tạo ra khẩu súng sử dụng đạn có uy lực lớn hơn loại 9mm hiện nay. Nguồn ảnh: Gun Magazine Với thiết kế hiện đại, có ray picatinny có thể gắn nhiều phụ kiện chiến đấu, ngoài ra vật liệu chế tạo súng cũng từ những vật liệu tổng hợp vừa cho độ bền cao nhưng trọng lượng nhẹ. Nguồn ảnh: Gun Digest Súng khá dễ tháo nắp và bảo trì. Súng chỉ nặng từ 708 - 833g, chiều dài từ 170mm đến 203mm, Súng có thể bắn nhiều cỡ đạn từ 9×19mm Parabellum,357 SIG,40 S&W, đến cả 45 ACP. Tùy phiên bản mà súng sử dụng các loại băng đạn khác nhau cơ số đạn từ 10 tới 17 viên. Nguồn ảnh: The Truth About Guns Tầm bắn hiệu quả từ 50 tới 62m tùy loại đạn. Dự tính Lục quân Mỹ sẽ mua ít nhất 500.000 khẩu súng này trong tương lai. Nguồn ảnh: Everyday