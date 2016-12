Trung Quốc thừa nhận đưa tiêm kích J-10B vào trực chiến

Lần đầu tiên Trung Quốc chính thức thừa nhận đưa vào biên chế tiêm kích J-10B trong lực lượng không quân nước này. Tiêm kích J-10B là phiên bản nâng cấp của chiến đấu cơ Chengdu J-10 (Chengdu có nghĩa là "thủ tiêu"). Nguồn ảnh: QQ. So với phiên bản J-10 và J-10A trước đây thì J-10B có hệ thống rada tiên tiến vượt trội hoàn toàn kèm theo đó là độ cơ động cực cao với những cải tiến mới trong hệ thống phần mềm điều khiển. Nguồn ảnh: QQ. Các chuyên gia quân sự quốc tế thậm chí còn phải so sánh độ cơ động của chiếc J-10B Trung Quốc với những chiếc... máy bay nhào lộn biểu diễn. Nguồn ảnh: QQ. Khả năng cơ động vượt trội của J-10B so với J-10A chính là do phiên bản nâng cấp này được trang bị thêm khe hút gió kiểu DSI thay vì hút khí kiểu cũ, chính điều này đã làm tăng độ cơ động của J-10B nhưng kèm theo đó là làm giảm độ ổn định của máy bay. Nguồn ảnh: QQ. Trước đây tiêm kích J-10B chủ yếu xuất hiện với màu sơn vàng - màu thử nghiệm ở nhà máy. Đây được coi là lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh J-10B trực sẵn sàng chiến đấu trong Không quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. J-10B có vận tốc tối đa Mach 2,2 và có bán kính chiến đấu chỉ 550 km nhưng kèm theo đó là khả năng tiếp nhiên liệu trên không giúp cải thiện bán kính chiến đấu lên 1600 km. Nguồn ảnh: QQ. Hiện trong lực lượng Không quân Trung Quốc đang có khoảng 240 chiếc J-10 các phiên bản cùng hoạt động và trong lực lượng Không quân Hải quân Trung Quốc cũng có khoảng 24 chiếc. Nguồn ảnh: QQ. J-10B được trang bị 11 giá treo vũ khí trong đó có 10 giá treo chia đều hai cánh và một giá dưới bụng vừa có khả năng mang tên lửa, mang bom hoặc thùng xăng phụ. Nguồn ảnh: QQ.

