Trung Quốc khoe tên lửa chống tăng ội địa xịn hơn hẳn Javelin

Theo đó mẫu tên lửa chống tăng mới của Trung Quốc mang tên GAM-102 là một trong hai tên lửa thuộc dòng tên lửa GAM-10X, bao gồm GAM-100 và GAM-102 được Trung Quốc tự nghiên cứu và phát triển. Nguồn ảnh: Sina. Phía Trung Quốc khẳng định, loại tên lửa này của họ hiện đại vượt trội hơn nhiều so với FGM-148 Javelin mẫu tên lửa chống tăng hiện đại nhất hiện nay của quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Cụ thể, tên lửa GAM-102 của Trung Quốc có tầm bắn 4000 mét, xa gấp đôi so với tầm bắn 2000 mét của tên lửa Javelin. Tuy nhiên lời quảng cáo này có phần hơi thái quá vì GAM-102 của Trung Quốc mới được ra mắt từ năm 2016 trong khi đó, tầm bắn 2000 mét của Javelin là của phiên bản cũ nhất, ra đời từ năm 1996 - nghĩa là trước loại tên lửa GAM-102 của Trung Quốc 20 năm. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, các phiên bản nâng cấp của tên lửa chống tăng Javelin đã nâng tầm bắn lên tới 4700 mét. Tuy nhiên phía Trung Quốc lại dường như lờ đi yếu tố cải tiến này của Javelin mà chỉ khăng khăng khẳng định rằng GAM-102 của họ có tầm bắn tốt hơn. Nguồn ảnh: Sina. GAM-102 được thiết kế theo dạng mô-đun, có khả năng được lắp đặt và triển khai từ trên những phương tiện chiến đấu như xe địa hình hay thiết giáp chở quân. Khả năng xuyên giáp của GAM-102 được Trung Quốc tuyên bố là 1000 mm thép cán đồng nhất ở khoảng cách tối đa. Nguồn ảnh: Sina. Theo thông số kỹ thuật, một hệ thống máy tính có thể điều khiển được tối đa 16 tên lửa GAM-102 cùng các ống phóng, điều này đồng nghĩa với việc một xe chiến đấu bộ binh có thể điều khiển cùng lúc nhiều tổ hợp phóng tên lửa loại này. Nguồn ảnh: Sina. Loại tên lửa này có tầm bắn tối thiểu 2500 mét, tối đa 4000 mét và có hệ thống dẫn đường bằng hồng ngoại và có thời gian phóng được cải thiện đáng kể so với các mẫu tên lửa trước đó của Trung Quốc. GAM-102 có khả năng bắn với chế độ nổ phía trên mục tiêu hoặc đâm thẳng vào mục tiêu tùy theo từng trường hợp cụ thể. Nguồn ảnh: Sina. Hệ thống dẫn đường hồng ngoại của loại tên lửa này sử dụng bước sóng lớn, kèm theo đó là tính năng dẫn đường theo hình ảnh. Loại tên lửa này có tốc độ tối đa 170 mét/giây. Nguồn ảnh: Sina. Trước đó, Trung Quốc cũng đã giới thiệu loại tên lửa GAM-100. Đây là phiên bản ngắn gọn hơn của GAM-102, có chiều dài chỉ 1200mm với trọng lượng 13 kg và khả năng xuyên tối đa 800 mm thép cán đồng nhất ở tầm bắn 4000 mét. Nguồn ảnh: Armyrecognition.

