Triển lãm “Phòng thủ vũ trụ” Đài Loan, lời nhắc khéo tới TQ

Như mọi năm Triển lãm TADTE năm nay cũng quy tụ một loạt các dòng sản phẩm, thiết bị và công nghệ quân sự do chính các công ty quốc phòng của Đài Loan phát triển. Bên cạnh đó nhiều thiết kế vũ khí mới của Đài Loan dù nằm trên giấy hay đang được phát triển vẫn được mang đến TADTE để kêu gọi vốn đầu tư. Nguồn ảnh: Sina. Triển lãm Công nghệ Vũ trụ và Phòng thủ Đài Loan có tên viết tắt là TADTE 2017 là một triển lãm truyền thống của nước này được tổ chức thường niên từ năm 1970 tới nay. Nguồn ảnh: Sina. Quy tụ những sản phẩm quốc phòng hiện đại nhất tới từ ngành công nghiệp quốc phòng Đài Loan, triển lãm này luôn là nơi để các hãng sản xuất vũ khí, quốc phòng của Đài Loan tìm kiếm các đối tác nước ngoài, thậm chí có thể xuất khẩu được thiết bị của mình ra nước ngoài. Nguồn ảnh: Sina. Triển lãm lần này, các công ty Đài Loan vẫn nhấn mạnh vào khả năng chế tạo máy bay không người lái của mình với một loạt các loại UAV vũ trang và trinh sát được mang ra giới thiệu, trong đó cũng có không ít thiết bị được Đài Loan nhập khẩu từ nước ngoài rồi trang bị thêm các thiết bị mới do chính mình tự sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Một hệ thống phòng thủ tên lửa với đầy đủ các phương tiện cấu thành bao gồm xe phóng, xe radar, xe chỉ huy,... Nguồn ảnh: Sina. Máy bay tấn công không người lái Medium Altitude Long Endurance (MALE), do Phòng Nghiên cứu Hệ thống Hàng không (ASRD) của Đài Loan phát triển, nó có thiết kế gần như tương tự dòng UAV MQ-9 của Mỹ. Theo giới thiệu của ASRD, MALE có khả năng đa nhiệm tốt hơn hẳn so với MQ-9 trong nhiều loại nhiệm vụ khác nhau. Nguồn ảnh: Sina. Máy bay chiến đấu Đài Loan được mang tới triển lãm. Mặc dù nhập khẩu rất nhiều máy bay "đã qua sử dụng" của nước ngoài để biên chế vào lực lượng Không quân, tuy nhiên Đài Loan vẫn có năng lực tự sản xuất máy bay và bằng chứng là nước này đã tự cho ra đời một vài loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ của riêng mình. Nguồn ảnh: Sina. Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung của Đài Loan được trưng bày rất "tốn diện tích" trong triển lãm lần này. Nguồn ảnh: Sina. Trực thăng không người lái tầm gần được sử dụng cho lực lượng bộ binh tự điều khiển. Việc có thể tự sản xuất được những loại phương tiện bay phức tạp như thế này chứng tỏ nền công nghiệp quốc phòng của Đài Loan đã có sự phát triển rất vượt bậc, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của lực lượng Không quân, Hải quân nước này vốn toàn những máy bay, tàu chiến đã quá cũ kỹ. Nguồn ảnh: Sina. Một loạt các thiết kế máy bay chiến đấu do các công ty Đài Loan mang tới triển lãm. Nguồn ảnh: Sina. Hệ thống rocket phóng loạt chống đổ bộ của Đài Loan được trưng bày tại TADTE. Triển lãm TADTE năm nay chỉ diễn ra trong hai ngày từ 17-19/8. Nguồn ảnh: Sina.

