Tranh chấp trên biển lọt top điểm nóng quân sự thế giới 2018

Trong năm 2018 tới đây, Triều Tiên và các nước nằm ở khu vực Đông Bắc Á bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và kể cả Nga sẽ là một trong những điểm nóng quân sự rất đáng theo dõi, nhất là với các hoạt động leo thang căng thẳng của Bình Nhưỡng trong suốt 2017 vừa qua. Kể cả Triều Tiên sẵn sàng ngồi xuống bàn đàm phán với các bên thì cũng khó có thể nói trước về một tương lai ổn định cho khu vực này. Nguồn ảnh: BI. Xung đột giữa Iran và các nước láng giềng trong đó có cả Mỹ cũng là một trong những điểm nóng đang ngày càng trở nên căng thẳng. Với sự tham gia của các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn như Yemen, Houthi và Hezbollah có thể sẽ khiến căng thẳng trở nên trầm trọng hơn nhất là khi Mỹ lên tiếng tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Nguồn ảnh: BI. Vấn đề an ninh mạng của Mỹ cũng rất đáng để quan tâm nhất là trong giai đoạn trình độ an ninh mạng của Mỹ dường như đã bị Nga, Trung Quốc, Iran và thậm chí là Triều Tiên qua mặt. Trong năm 2017 vừa rồi, nhiều vụ tấn công nhắm vào các cơ quan chính phủ và ngân hàng của Mỹ đã liên tục diễn ra và Washington vẫn chưa có động thái cứng rắn trong vấn đề này. Nguồn ảnh: BI. Tại châu Âu, NATO và Nga đang có mối quan hệ càng ngày càng xa cách và căng thẳng cũng theo đó mà leo thang. Các cuộc tập trận chung giữa các nước NATO được diễn ra ngay sát với biên giới Nga trong khi đó Kremlin đang ngày càng kéo nhiều loại vũ khí mang tính chiến lược ra sát biên giới phía tây nước này khiến tình trạng như "đổ dầu vào lửa". Nguồn ảnh: BI. Vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển được dự báo sẽ còn nóng trong năm 2018 nhất là tại không vực Đông Á, trong đó trung tâm vẫn là các tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc với các quốc gia trong khu vực. Nhiều nước trong và ngoài khu vực đang tỏ rõ thái độ cứng rắn hơn với Trung Quốc trong khi Bắc Kinh quyết không nhượng bộ. Nguồn ảnh: BI. Vấn nạn bạo lực súng đạn ở Mỹ trong năm 2017 không hề giảm mà thậm chí còn tăng lên trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Dường như những nỗ lực của Tổng thống Mỹ vẫn không giải quyết triệt để được gốc rễ của vấn đề và chắc chắn các vụ xả súng hay khủng bố ở Mỹ trong năm 2018 sẽ diễn biến phức tạp hơn trước. Nguồn ảnh: BI. Việc Nga rút quân khỏi Syria đã để lại một dấu hỏi lớn cho số phận của mảnh đất Trung Đông này. Dù rằng lực lượng IS đã bị tiêu diệt gần như hoàn toàn nhưng liệu đất nước Syria có yên ổn được không khi mà Tổng thống của nước này giờ đây đang có một số phận khá long đong sau khi không còn Moscow "chống lưng" về mặt quân sự. Nguồn ảnh: BI. Nếu như Nga rút khỏi Syria sẽ để lại dấu hỏi lớn thì Mỹ rút khỏi Afghanistan sẽ chắc chắn để lại sau lưng một cuộc xung đột trên diện rộng. Thậm chí, lực lượng IS ở khu vực Trung Đông có thể tái cấu trúc và trở lên lớn mạnh thêm một lần nữa, khiến cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu đi vào bế tắc. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Thông tin mới nhất về việc Triều Tiên phóng tên lửa. Nguồn: ABCnews.

