TQLC Mỹ và chiến dịch đổ bộ "táo tợn" ngay sát Sông Bến Hải

Diễn ra vào ngày 17/9/1967 với chiến dịch mang tên Fortress Sentry, Tiểu đoàn 3 Thủy quân Lục chiến Mỹ đã đổ bộ từ các tàu chiến của Hạm đội 7 vào bãi Cửa Việt. Nguồn ảnh: Flickr. Cuộc đổ bộ này nằm trong chương trình tăng cường quân số Mỹ ở chiến trường Miền Nam Việt Nam, phục vụ cho nhu cầu leo thang chiến tranh trên chiến trường. Nguồn ảnh: Flickr. Cuộc đổ bộ diễn ra cách khu giới tuyến phi quân sự chia cắt hai miền chỉ 10 km về phía Nam. Bãi đổ bộ cũng chỉ cách Đông Hà - một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ và đồng minh ở miền Trung chỉ vài km. Nguồn ảnh: Flickr. Binh lính Mỹ lên xuồng há mồm vận tải rời hạm đội 7, chuẩn bị đặt chân lên Việt Nam. Nguồn ảnh: Flickr. Những chốt phòng thủ được dựng lên ngay lập tức sau khi những lực lượng đầu tiên của Thủy quân Lục chiến Mỹ đổ bộ được lên bãi biển. Nguồn ảnh: Flickr. Các loại thiết giáp hạng nặng của Mỹ cũng tham gia chiến dịch. Nguồn ảnh: Flickr. Thực chất, cuộc đổ bộ này của Mỹ diễn ra khá đơn giản với nhiều vòng bảo vệ bãi biển từ phía xa và lực lượng ta chủ chương không đánh trận này do chưa thăm dò được thực lực của địch. Nguồn ảnh: Flickr. Toàn bộ lực lượng của Mỹ bao gồm Tiểu đoàn 3 Thủy quân Lục chiến cùng một vài lực lượng đặc nhiệm đã lên bờ đầy đủ trước khi mặt trời lặn. Nguồn ảnh: Flickr. Gần như không có một thương vong nào trong buổi đổ bộ này của Mỹ. Nguồn ảnh: Flickr. Lực lượng thiết giáp bao gồm xe bọc thép và xe tăng cũng được các tàu há mồm đưa vào bờ cập bến một cách an toàn dù cuộc đổ bộ diễn ra giữa mùa mưa bão. Nguồn ảnh: Flickr. Một vài sự cố đã xảy ra trong cuộc đổ bộ khi các loại thiết giáp hạng nặng của Mỹ không thể bò qua bãi biển do lún cát và phải chờ cứu hộ. Nguồn ảnh: Flickr. Thủy quân Lục chiến Mỹ tràn lên bãi biển Cửa Việt. Nguồn ảnh: Flickr. Phương tiện bọc thép hạng nặng của Thủy quân Lục chiến Mỹ mắc lại ở bờ biển không thể vào sâu trong đất liền. Nguồn ảnh: Flickr. Cuộc đổ bộ có sự tham gia của khoảng 1.000 binh lính và sĩ quan Mỹ. Nguồn ảnh: Flickr. Trong đó, Tiểu đoàn 3 có quân số khoảng 800 lính, số còn lại là các lực lượng hỗ trợ và các lực lượng đặc nhiệm "đi ké" chiến dịch này. Nguồn ảnh: Flickr. Lính Mỹ hiệp đồng trên bãi biển sau khi tiến vào đất liền không gặp phải bất cứ khó khăn nào. Nguồn ảnh: Flickr. Lúc này, quân đội Mỹ vẫn còn sử dụng lẫn trong biên chế trang bị của mình những loại súng trường kiểu cũ. Nguồn ảnh: Flickr. Một góc bãi Cửa Việt với quân Mỹ "lúc nhúc" tiến vào bờ. Nguồn ảnh: Flickr. Lực lượng Tiểu đoàn 3 Thủy quân Lục chiến Mỹ sau khi đổ bộ thành công đã tiến thẳng tới căn cứ Đông Hà, Quảng Trị để tăng viện cho lực lượng Mỹ tại căn cứ này và trong khu vực lân cận. Nguồn ảnh: Flickr. Ở góc trên bên trái của bức ảnh, có thể thấy sự tham gia của cả trực thăng chiến đấu của Mỹ trong cuộc đổ bộ này. Nguồn ảnh: Flickr. Binh lính Mỹ tham gia cuộc đổ bộ vào Việt Nam trong mùa mưa năm 1967. Nguồn ảnh: Flickr. Mời độc giả xem Video: Binh lính Mỹ trong các cuộc hành quân Tìm - Diệt trên chiến trường Miền Nam Việt Nam.

